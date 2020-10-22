Русская народная забава – со стартом еврокубков считать, сколько клубов от России выступит в следующем сезоне. В последние годы никакого интереса не было. Шестое место в таблице коэффициентов давало три клуба в ЛЧ и столько же в еврокубке попроще. Теперь грядут изменения.
С сезона-2020/21 привилегии России заберет Португалия. К этому шло довольно давно, но окончательный размен произойдет в самый странный момент. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» впервые в истории сформировали русское трио на групповой стадии ЛЧ, тогда как португальцы испытали жесткое фиаско. В основных стадиях обоих еврокубков сыграет три португальских клуба, при этом в главном турнире выступит только «Порту».
Эффект от провала португальцев, если он вдруг продолжится вылетом всех клубов после группового этапа, формально будет зафиксирован в таблице коэффициентов только через год, когда начнутся еврокубки-2022/23. На самом же деле реальный эффект станет заметен только через 2-3 года (как в ситуации с обходом Португалией России, начавшемся еще в сезоне-2018/19), поэтому даже при полном провале португальского футбола они еще долго будут конкурентами РПЛ.
|Место
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Коэффициент в сезоне-2020/21
|1
|Испания
|81,712
|3,357
|2
|Англия
|80,140
|3,928
|3
|Италия
|63,010
|3,857
|4
|Германия
|61,856
|3,500
|5
|Франция
|50,748
|2,583
|6
|Португалия
|40,949
|2,000
|7
|Россия
|36,882
|2,833
|8
|Бельгия
|33,300
|2,800
|...
|...
|...
|...
|11
|Украина
|29,500
|3,200
Таблица коэффициентов УЕФА основана на запаздывающих показателях. Это значит, что результаты предыдущих лет просто фиксируются, мало влияя на расположение мест. Влияние с шагом в 1-2 года – крайняя редкость. Обычно назревших изменений приходится ждать архидолго, что не позволяет видеть реальную картину в быстро меняющемся европейском футболе.
По состоянию на 22 октября 2020-го Португалия уступает России в таблице кэфов почти балл (2,833 против 2 за действующий сезон). С учетом того, что русских клубов в Европе осталось больше, в конце сезона перевес, возможно, будет еще сильнее. Но, как мы выяснили выше, провал-2020/21 в лучшем случае перераспределит места в пользу России только в сезоне-2022/23. Реально же эффект будет виден только в том случае, если таких сезонов будет хотя бы два. Этого можно было бы избежать, если места в таблице (а вместе с ними и путевки в еврокубки) распределялись бы чуть по-иному.
Например, если бы имела место весовая составляющая рейтинга. Представим, что на каждый из пяти лет очки начислялись не в равных объемах, а в соответствии с коэффициентом. То есть чем старше сезон, тем больше пропорция. Тогда бы последний год в рассмотрении (при расчете мест на сезон-2020/21 это был бы сезон-2014/15) имел бы наименьший коэффициент 0,2 (отношение 1:5) и минимально влиял на таблицу.
Это бы поменяло соотношение путевок. Например, Португалия обошла бы Россию на сезон раньше и уже сейчас получила три клуба в ЛЧ. Менее приятно для РПЛ, но зато более честно.
«Зенит» – «Брюгге»
Фото: Getty Images
Однако нельзя сказать, что система с коэффициентами оптимальна. Рейтинг работал бы гораздо круче, если учитывалось не пять лет, а три года. Это было бы логичнее, потому что за пять лет могут произойти громадные изменения в силах лиг, а на таблице коэффициентов они скажутся с запозданием. Три года – тоже громадная дистанция, но она хотя бы точнее отражает тенденции еврофутбола в век, когда они меняются очень быстро.
Если произвести расчет по трем годам, то получится следующее. Суммарный рейтинг России за равнялся бы 29,3 против 28,6 у Португалии (то есть мы бы сохранили представительство 3+3), но отрыв пиренейцев вырос бы на 2 балла (6 против 4) при распределении путевок на сезон-2021/22. А еще при таком раскладе рейтинг бы возглавила Англия, потому что ее клубы в последние годы выступали чуть успешнее испанских.
Если же добавить к расчету еще и весовые коэффициенты, которые разбирались выше, то Германия обскакала бы Италию и стала третьей. Да, это не повлияло бы на количество и статус путевок, зато было бы более честным отражением реальности.
Если дистанцироваться от математических превращений таблицы и рассмотреть ее модификацию с точки зрения логики, то варианты есть и тут. Например, не учитывать результат худшей команды по аналогии с биатлоном. Там это делают в отношении двух худших гонок спортсменов, чтобы сгладить неожиданные провалы, связанные с неправильной подготовкой лыж или чем-то иным, не находящимся под контролем биатлониста. Также и в футболе можно было избежать провалов вроде того, что в прошлом сезоне показал «Арсенал» из Тулы, существенно снизивший рейтинг России вылетом в первой же стадии отбора.
Еще одним инструментом большей достоверности была бы отмена начисления очков за автоматическую квалификацию в группу ЛЧ. Например, в сезоне-2020/21 перед стартом групповых этапов еврокубков в таблице лидируют Англия и Испания, получившие 16 по очков за автоквалификацию своих представителей в групповой этап главного еврокубка.
Вариант решения проблемы – необходимость пробить определенный минимум, чтобы заработать эти очки для страны. К примеру, такое правило существовало (возможно, действует до сих пор) у победителей всероссийских олимпиад, которые хотели зачесть результаты ЕГЭ. Чтобы получить 100 баллов по выигранному предмету, нужно было набрать больше определенного количества баллов на государственном экзамене.
В группах ЛЧ это работало бы так. Условная «Севилья» приносила бы 4 балла в копилку Испании не самим фактом автоквалификации, а только при наборе хотя бы 9 очков (зачетное количество очков может быть любым – важен сам факт его наличия). Это существенно снизило бы влияние текущего рейтинга страны в таблице коэффициентов на набор очков в новом сезоне, которое на данный момент просто огромно.
Пока остается жить с тем, что есть. УЕФА не собирается модифицировать таблицу коэффициентов, несмотря на очевидные изъяны, поэтому русские попытки догнать Португалию пока будут безуспешны. Угрозы снизу, по тем же причинам, тоже не предвидятся.
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