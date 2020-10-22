Русская народная забава – со стартом еврокубков считать, сколько клубов от России выступит в следующем сезоне. В последние годы никакого интереса не было. Шестое место в таблице коэффициентов давало три клуба в ЛЧ и столько же в еврокубке попроще. Теперь грядут изменения.

С сезона-2020/21 привилегии России заберет Португалия. К этому шло довольно давно, но окончательный размен произойдет в самый странный момент. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» впервые в истории сформировали русское трио на групповой стадии ЛЧ, тогда как португальцы испытали жесткое фиаско. В основных стадиях обоих еврокубков сыграет три португальских клуба, при этом в главном турнире выступит только «Порту».

Лига чемпионов УЕФА «Локо» спасся, «Реал» опозорился, Миранчук гениально дебютировал в «Аталанте». Итоги среды в ЛЧ 10 ЧАСОВ НАЗАД

Эффект от провала португальцев, если он вдруг продолжится вылетом всех клубов после группового этапа, формально будет зафиксирован в таблице коэффициентов только через год, когда начнутся еврокубки-2022/23. На самом же деле реальный эффект станет заметен только через 2-3 года (как в ситуации с обходом Португалией России, начавшемся еще в сезоне-2018/19), поэтому даже при полном провале португальского футбола они еще долго будут конкурентами РПЛ.

Место Страна Суммарный коэффициент Коэффициент в сезоне-2020/21 1 Испания 81,712 3,357 2 Англия 80,140 3,928 3 Италия 63,010 3,857 4 Германия 61,856 3,500 5 Франция 50,748 2,583 6 Португалия 40,949 2,000 7 Россия 36,882 2,833 8 Бельгия 33,300 2,800 ... ... ... ... 11 Украина 29,500 3,200

Таблица коэффициентов УЕФА основана на запаздывающих показателях. Это значит, что результаты предыдущих лет просто фиксируются, мало влияя на расположение мест. Влияние с шагом в 1-2 года – крайняя редкость. Обычно назревших изменений приходится ждать архидолго, что не позволяет видеть реальную картину в быстро меняющемся европейском футболе.

По состоянию на 22 октября 2020-го Португалия уступает России в таблице кэфов почти балл (2,833 против 2 за действующий сезон). С учетом того, что русских клубов в Европе осталось больше, в конце сезона перевес, возможно, будет еще сильнее. Но, как мы выяснили выше, провал-2020/21 в лучшем случае перераспределит места в пользу России только в сезоне-2022/23. Реально же эффект будет виден только в том случае, если таких сезонов будет хотя бы два. Этого можно было бы избежать, если места в таблице (а вместе с ними и путевки в еврокубки) распределялись бы чуть по-иному.

Например, если бы имела место весовая составляющая рейтинга. Представим, что на каждый из пяти лет очки начислялись не в равных объемах, а в соответствии с коэффициентом. То есть чем старше сезон, тем больше пропорция. Тогда бы последний год в рассмотрении (при расчете мест на сезон-2020/21 это был бы сезон-2014/15) имел бы наименьший коэффициент 0,2 (отношение 1:5) и минимально влиял на таблицу.

Это бы поменяло соотношение путевок. Например, Португалия обошла бы Россию на сезон раньше и уже сейчас получила три клуба в ЛЧ. Менее приятно для РПЛ, но зато более честно.

«Зенит» – «Брюгге» Фото: Getty Images

Однако нельзя сказать, что система с коэффициентами оптимальна. Рейтинг работал бы гораздо круче, если учитывалось не пять лет, а три года. Это было бы логичнее, потому что за пять лет могут произойти громадные изменения в силах лиг, а на таблице коэффициентов они скажутся с запозданием. Три года – тоже громадная дистанция, но она хотя бы точнее отражает тенденции еврофутбола в век, когда они меняются очень быстро.

Если произвести расчет по трем годам, то получится следующее. Суммарный рейтинг России за равнялся бы 29,3 против 28,6 у Португалии (то есть мы бы сохранили представительство 3+3), но отрыв пиренейцев вырос бы на 2 балла (6 против 4) при распределении путевок на сезон-2021/22. А еще при таком раскладе рейтинг бы возглавила Англия, потому что ее клубы в последние годы выступали чуть успешнее испанских.

Если же добавить к расчету еще и весовые коэффициенты, которые разбирались выше, то Германия обскакала бы Италию и стала третьей. Да, это не повлияло бы на количество и статус путевок, зато было бы более честным отражением реальности.

Если дистанцироваться от математических превращений таблицы и рассмотреть ее модификацию с точки зрения логики, то варианты есть и тут. Например, не учитывать результат худшей команды по аналогии с биатлоном. Там это делают в отношении двух худших гонок спортсменов, чтобы сгладить неожиданные провалы, связанные с неправильной подготовкой лыж или чем-то иным, не находящимся под контролем биатлониста. Также и в футболе можно было избежать провалов вроде того, что в прошлом сезоне показал «Арсенал» из Тулы, существенно снизивший рейтинг России вылетом в первой же стадии отбора.

Еще одним инструментом большей достоверности была бы отмена начисления очков за автоматическую квалификацию в группу ЛЧ. Например, в сезоне-2020/21 перед стартом групповых этапов еврокубков в таблице лидируют Англия и Испания, получившие 16 по очков за автоквалификацию своих представителей в групповой этап главного еврокубка.

Вариант решения проблемы – необходимость пробить определенный минимум, чтобы заработать эти очки для страны. К примеру, такое правило существовало (возможно, действует до сих пор) у победителей всероссийских олимпиад, которые хотели зачесть результаты ЕГЭ. Чтобы получить 100 баллов по выигранному предмету, нужно было набрать больше определенного количества баллов на государственном экзамене.

В группах ЛЧ это работало бы так. Условная «Севилья» приносила бы 4 балла в копилку Испании не самим фактом автоквалификации, а только при наборе хотя бы 9 очков (зачетное количество очков может быть любым – важен сам факт его наличия). Это существенно снизило бы влияние текущего рейтинга страны в таблице коэффициентов на набор очков в новом сезоне, которое на данный момент просто огромно.

Пока остается жить с тем, что есть. УЕФА не собирается модифицировать таблицу коэффициентов, несмотря на очевидные изъяны, поэтому русские попытки догнать Португалию пока будут безуспешны. Угрозы снизу, по тем же причинам, тоже не предвидятся.

Другие словесные излияния Дмитрия Панферова:

Лига чемпионов УЕФА Мы сами загнобили русские клубы. Теперь они боятся «Брюгге», «Ренн» и «Зальцбург» 11 ЧАСОВ НАЗАД