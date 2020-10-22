21-го октября российские болельщики наконец дождались – Джанпьеро Гасперини доверил Алексею Миранчуку 10 минут в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна». Дебют оказался фантастическим: игрок сборной России забил прекрасный мяч и попал в хайлайты и отчеты итальянских журналистов.

Лига чемпионов УЕФА 🔥 Первый гол Миранчука за «Аталанту»: смотри и пересматривай 11 ЧАСОВ НАЗАД

La Gazzetta dello Sport отдельно отметила шикарный удар Алексея. «В самом конце матча, среди множества замен и борьбы, состоялся абсолютный дебют Алексея Миранчука, отмеченный шедевральным ударом».

Сайт Corriere dello Sport выделил для Миранчука место в заголовке вместе с другими авторами мячей. Конец отчета итальянцы сопроводили приятным для экс-железнодорожников эпитетом: «У матча нашлась еще одна жемчужина для любителей футбола: шедевр левши Миранчука, который установил окончательный счет».

«Гасперини дал отдохнуть Сапате и выпустил Миранчука. Именно новенький россиянин подарил последние эмоции практические идеальным ударом с левой», – это уже отчет Stampa.

Вот реакция Football Italia: «Еще оставалось время для четвертого гола, когда Алексей Миранчук вышел со скамейки запасных и ошеломляюще забил в дальний верхний угол».

Алексей Миранчук, «Мидтьюлланн» – «Аталанта» Фото: Getty Images

Не мог не отметить дебютанта и главный тренер Гасперини.

«Сегодня мы преуспели в обороне, даже если и были какие-то недочеты. Продемонстрировали нашу возможность забивать. Увидели отличные голы, включая гол Миранчука. Это хорошо для него, что он смог забить в дебютном матче.

Миранчук отсутствовал месяц и только недавно возобновил тренировки. Он получил серьезную травму и еще полноценно не работал с командой, разве что сыграл с молодежкой», – сказал Гасперини после матча.

Вряд ли твиттер «Аталанты» рассчитывал, что соберет столько лайков после четвертого гола в ворота бедного «Мидтьюлланна». К утру твит после гола Миранчука оказался самым заплюсованным – больше 1,1к сердечек.

Позже «черно-синие» выкатили еще несколько твитов, посвященных Алексею. «Лучший способ представиться», – гордился твиттер клуба. «Леди и джентльмены, Алексей Миранчук», – к этой записи бергамаски добавили шляпку волшебника.

Конечно, под твитом началась вечеринка, и кто-то из итальянских фанов справедливо отметил: «Уже готовлюсь к наплыву русских комментариев».

Конечно, большинство комментариев было на русском или от русских. Но и иностранцы восторгались голом Алексея.

«Вот это удар, поэтому мы его и купили».

«Какой гол он забил?! Мама миа!»

«Видел голы «Аталанты». Я бы сказал, что Миранчук выглядит очень круто».

Кто-то больше беспокоился из-за неудачного матча «Интера». Но к коллажу с лысым Антонио Конте прилетел следующий комментарий: «Должны были взять Миранчука! Он зверь».

На этом сравнения с «Интером» не завершились: «Миранчук делает и будет делать то, что не может Эриксен».

А вот твит от испанского фаната русского футбола: «Алексей Миранчук дебютировал голом в «Аталанте». Он прибыл в Бергамо травмированным и пока далек от лучшей формы. Но я уверен, что Гасперини собирается превратить его в игрока высокого уровня. Талант соединился с моделистом».

Некоторым Алексей даже сломал мозг: «Я только что пережил самую большую **** [секс] с мозгом. Я сначала увидел, как Миранчук вышел в старте московского клуба, а сейчас вижу, как он забил за «Аталанту». Я не знал, что у него есть брат-близнец. Черт побери!»

«Миранчук… Ловкий и кудрявый», – лучшее описание игрока сборной России.

Правда, кому-то все же Миранчук не зашел: «Антон-то лучше».

Продолжить покорять болельщиков Алексей может уже в ближайшую субботу – 24 октября «Аталанта» дома сыграет с «Сампдорией».

А в следующий вторник бергамаски примут «Аякс» в Лиге чемпионов.

За трансфер 25-летнего полузащитника «черно-синие» заплатили 14,5 млн евро.

Лига чемпионов УЕФА 🇷🇺 Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» 11 ЧАСОВ НАЗАД