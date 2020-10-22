Криштиану Роналду не сыграет против «Барселоны» в Лиге чемпионов – долгожданная встреча с Лионелем Месси откладывается. 13 октября стало известно, что португалец заразился коронавирусом. Криш вернулся в Турин, чтобы отбыть карантин там: в Италии правила отличаются от португальских, и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней, а не 14.