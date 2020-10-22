Криштиану Роналду не сыграет против «Барселоны» в Лиге чемпионов – долгожданная встреча с Лионелем Месси откладывается. 13 октября стало известно, что португалец заразился коронавирусом. Криш вернулся в Турин, чтобы отбыть карантин там: в Италии правила отличаются от португальских, и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней, а не 14.

Но 22 октября стало известно, что новый тест Роналду также дал положительный результат. Согласно правилам УЕФА, для участия в игре с «Барселоной» Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до матча, сообщает Marca.

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  • «Ювентус» и «Барселона» сыграют 28 октября в Турине. Ответная встреча состоится 8 декабря.
  • В первом туре каталонцы разобрались с «Ференцварошем» (5:1), а туринцы справились с киевским «Динамо» (2:0).
  • Роналду и Месси не пересекались на поле после ухода португальца в «Ювентус» летом 2018-го.

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