Криштиану Роналду не сыграет против «Барселоны» в Лиге чемпионов – долгожданная встреча с Лионелем Месси откладывается. 13 октября стало известно, что португалец заразился коронавирусом. Криш вернулся в Турин, чтобы отбыть карантин там: в Италии правила отличаются от португальских, и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней, а не 14.
Но 22 октября стало известно, что новый тест Роналду также дал положительный результат. Согласно правилам УЕФА, для участия в игре с «Барселоной» Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до матча, сообщает Marca.
- «Ювентус» и «Барселона» сыграют 28 октября в Турине. Ответная встреча состоится 8 декабря.
- В первом туре каталонцы разобрались с «Ференцварошем» (5:1), а туринцы справились с киевским «Динамо» (2:0).
- Роналду и Месси не пересекались на поле после ухода португальца в «Ювентус» летом 2018-го.