Все мы любим противостояние Роналду и Месси. Но звездные мужчины не пересекались на поле после ухода португальца в «Ювентус» летом 2018-го. Скучает даже Лео: он дал небольшое интервью, в котором вспомнил соперничество с главным антагонистом.

«Соперничество с Роналду было и остается особенным. Долго поддерживать высокий уровень непросто. Дуэль с Криштиану была очень хорошей на личном уровне. Думаю, людям понравилось. Болельщики «Реала», «Барселоны», да и вообще все любители футбола увидели грандиозное зрелище. Надеемся подарить еще больше эмоций.

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Очевидно, когда Криштиану выступал за «Мадрид», игры были особенными. Эти матчи всегда были особенными, но с Роналду на поле они приобрели особое значение. Теперь это в прошлом. Мы с нетерпением ждем новых вызовов. В среду может возникнуть проблема. Надеемся, что Криштиану выздоровеет после коронавируса и сыграет», — цитирует Месси сайт Альфредо Педуллы со ссылкой на DAZN.

  • Видимо, Месси не читал последние новости: Роналду сдал второй положительный тест на коронавирус и точно не сыграет с «Барсой» в Турине.
  • Ответная встреча состоится 8 декабря.
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