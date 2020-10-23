В четверг матчами Лиги Европы завершился 1-й тур еврокубков. Клубы РПЛ не одержали ни одной победы: «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2), а «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью с «Зальцбургом» (2:2), «Ренном» (1:1) и «Вольфсбергом» (1:1).

Раньше Россия равнялась на Португалию, теперь появилась другая проблема – подбирается Бельгия. Кроме успеха «Брюгге», у представителей Лиги Жюпилер есть еще одна победа – «Антверпен» обыграл «Лудогорец» (2:1). «Стандард» уступил «Рейнджерс» (0:2), а «Гент» – «Словану» (0:1).

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Две португальские команды в ЛЕ победили: «Бенфика» оказалась сильнее «Леха» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0). В ЛЧ «Порту» огреб от «Сити» (1:3). Получается, что Португалия, занимающая шестое место, увеличила отрыв от России на 0,3 балла. В активе родины Криша теперь 41,749 балла, у России – 37,049, у Бельгии – 33,700.

В следующем туре еврокубков «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», «Локомотив» примет «Баварию», «Краснодар» дома встретится с «Челси», а ЦСКА ждет в гости «Динамо» из Загреба.

В ЛЧ-2020/21 впервые выступают три клуба из России.

В ЛЕ Россия уже потеряла «Динамо» и «Ростов», которые провели по одному матчу и вылетели в квалификации.

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