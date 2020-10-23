В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Сити» дома обыграл «Порту» (3:1). Несмотря на счет, у «горожан» не получилось легкой прогулки, и встреча была напряженная. Страсти накалились так сильно, что главного тренера гостей Сержиу Консейсау не отпустило даже после игры.

Мне многому стоит поучиться у Гвардиолы. Особенно тому, как он оказывает давление на судей, разговаривает с игроками соперника. Он фантастический пример. Мы были ангелами по сравнению с ними. Но Гвардиола говорил о нашей стране, используя уродливые слова. Отношение Пепа было крайне неприятным.

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Что же так его взбесило?

Матч получится горячим и грубым – это нормально, когда в твоей команде Пепе. Гвардиолу раздражали фолы соперника и попытки потянуть время, особенно когда «Сити» уступал в счете. По ходу матча Пеп вступил в перепалку с тренерским штабом «драконов» – вероятно, в ходе стычки испанец обронил несколько ругательств.

Еще один жарким эпизодом стало столкновение Пепе и Рахима Стерлинга. Португалец жестко сыграл против англичанина, а потом склонился над ним, что-то прокричал и пытался задеть коленом в лицо.

Несмотря на грубость своих игроков, Консейсау уверен, что все решения судьи – следствие давления Гвардиолы.

«Рефери оказал большое влияние на результат. Посмотрите на нашего вратаря Агустина Маркесина – у него синяк на ноге после игры. Но пенальти в этом моменте получили мы – это позволило «Сити» сравнять счет и чувствовать себя увереннее, потому что ранее они не могли взломать нашу оборону и нервничали.

Ко всему этому мы должны были получить пенальти при счете 1:1. А при штрафном, когда «Сити» сделал счет 3:1, фола не было. Случались моменты, которым не уделяли внимание, и моменты, когда наказание было слишком жестким.

Я должен извиниться перед португальскими арбитрами. Глядя на судейскую бригаду и ВАР в матче с «Сити», этим международным арбитрам стоит поучиться у португальцев», – добавил Консейсау.

Сержиу Консейсау, «Порту» Фото: PA Sport

Гвардиола ответил на критику словами о тактике. Пеп удивился, что «Порту», всегда игравший в четыре защитника, перестроился на схему с тремя центральными:

«Я удивлен. Это вопрос к тренерскому штабу «Порту». Мы такого не ожидали. Они посмотрели матч, где мы проиграли «Лестеру», и скопировали их».

Любопытно, что при всей критике от Консейсау «Порту» получил лишь одну желтую карточку – за брутальный выпад Пепе против Стерлинга. У «горожан» же набралось пять предупреждений.

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