В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Сити» дома обыграл «Порту» (3:1). Несмотря на счет, у «горожан» не получилось легкой прогулки, и встреча была напряженная. Страсти накалились так сильно, что главного тренера гостей Сержиу Консейсау не отпустило даже после игры.
Мне многому стоит поучиться у Гвардиолы. Особенно тому, как он оказывает давление на судей, разговаривает с игроками соперника. Он фантастический пример. Мы были ангелами по сравнению с ними. Но Гвардиола говорил о нашей стране, используя уродливые слова. Отношение Пепа было крайне неприятным.
Что же так его взбесило?
Матч получится горячим и грубым – это нормально, когда в твоей команде Пепе. Гвардиолу раздражали фолы соперника и попытки потянуть время, особенно когда «Сити» уступал в счете. По ходу матча Пеп вступил в перепалку с тренерским штабом «драконов» – вероятно, в ходе стычки испанец обронил несколько ругательств.
Еще один жарким эпизодом стало столкновение Пепе и Рахима Стерлинга. Португалец жестко сыграл против англичанина, а потом склонился над ним, что-то прокричал и пытался задеть коленом в лицо.
Несмотря на грубость своих игроков, Консейсау уверен, что все решения судьи – следствие давления Гвардиолы.
«Рефери оказал большое влияние на результат. Посмотрите на нашего вратаря Агустина Маркесина – у него синяк на ноге после игры. Но пенальти в этом моменте получили мы – это позволило «Сити» сравнять счет и чувствовать себя увереннее, потому что ранее они не могли взломать нашу оборону и нервничали.
Ко всему этому мы должны были получить пенальти при счете 1:1. А при штрафном, когда «Сити» сделал счет 3:1, фола не было. Случались моменты, которым не уделяли внимание, и моменты, когда наказание было слишком жестким.
Я должен извиниться перед португальскими арбитрами. Глядя на судейскую бригаду и ВАР в матче с «Сити», этим международным арбитрам стоит поучиться у португальцев», – добавил Консейсау.
Сержиу Консейсау, «Порту»
Фото: PA Sport
Гвардиола ответил на критику словами о тактике. Пеп удивился, что «Порту», всегда игравший в четыре защитника, перестроился на схему с тремя центральными:
«Я удивлен. Это вопрос к тренерскому штабу «Порту». Мы такого не ожидали. Они посмотрели матч, где мы проиграли «Лестеру», и скопировали их».
Любопытно, что при всей критике от Консейсау «Порту» получил лишь одну желтую карточку – за брутальный выпад Пепе против Стерлинга. У «горожан» же набралось пять предупреждений.