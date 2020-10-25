Совсем недавно у «Зенита» все было прекрасно: золотой дубль в прошлом сезоне, лидерство в новом чемпионате, трансферы на 30 млн и не самая сложная группа в ЛЧ. Но за неделю все поменялось кардинальным образом, и в медиа уже обсуждают возможную отставку Сергея Семака.

Если в августе поражение от «Динамо» и ничью с «Локо» многие списали на случайность, то сейчас статистика выглядит иначе: у чемпиона всего три победы в девяти последних матчах (три ничьи и три поражения). Питерцы потеряли лидерство в РПЛ и после первого же тура в ЛЧ поставили себя в затруднительное положение. Учитывая, что в Дортмунд сине-бело-голубые явно не поедут фаворитом, существует вероятность, что за неделю «Зенит» получит три поражения – многовато для амбициозного клуба.

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«Ждал, что в этом сезоне питерцы будут лучше играть в Лиге чемпионов, но третий год подряд нет результата. Все, в том числе боссы «Зенита», хотят, чтобы команда здорово выступала в Европе. Это намного статуснее, чем результаты в чемпионате России.

Семака могут уволить, если «Зенит» проиграет «Боруссии». Сергею Богдановичу будет очень тяжело, и никто не будет смотреть, что у него два чемпионства. Видимо, чемпионат России – потолок для Семака. Мы же видим, что вот уже несколько сезонов он ничего не может сделать в Лиге чемпионов.

Болею за Семака, но команда хочет результата. Смена тренера – нормальная практика в больших клубах. «Зениту» нужен сильный и уверенный тренер. Не так важно, будет это российский специалист или иностранный», – прокомментировал положение клуба экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела.

Сергей Семак и Ярослав Ракицкий после матча «Зенита» с «Брюгге» в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

Конечно, среди болельщиков и в медиа уже полезли слухи о возможном увольнении Семака. Коучу предъявляют за неудовлетворительные результаты: в РПЛ такой состав должен ставить всех на колени, а в Европе хотя бы не проигрывать «Брюгге» и «Бенфике». Многих не устраивает и качество игры: тренера критикуют за отсутствие запасного плана, когда забросы на Артема Дзюбу перестают работать. Особенно ярко это проявилось в двух последних матчах: форвард сборной России находится в плохой форме, и «Брюгге» с «Рубином» уверенно убили весь креатив Санкт-Петербурга.

Слухи оказались настолько уверенными, что в дело пришлось вступить руководству «Зенита». Александр Медведев прокомментировал пошатнувшийся авторитет Семака и поддержал коуча.

«Ситуация непростая. Из нее надо выходить. Два поражения на своем поле, впервые за два года проиграли в РПЛ дома, причем опять «Рубину». У них очень хорошая команда. Слуцкий – опытный тренер, выжимает максимум возможностей.

Впереди у нас борьба в ЛЧ, борьба за чемпионство. «Боруссия» – очень серьезный соперник. Они очень убедительно раскатали «Шальке». Выиграли – 3:0, не дали им нанести ни одного удара в створ. А если в створ не бьешь, значит, не выиграешь. Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде, что очень тяжело с такой сильной командой, стоимость которой в три раза выше нашей.

У Сергея Богдановича полный кредит доверия. Уверен, «Зенит» вернется на победную стезю», – сказал Медведев «Чемпионату».

В большинстве клубов РПЛ публичная поддержка тренера означает, что его дни на работе, скорее всего, сочтены. Особенно ярко в этом отличился Леонид Федун. Как будет в Санкт-Петербурге, где явно рассчитывали на большее, покупая Вендела и Деяна Ловрена за 32 млн евро.

Деян Ловрен, «Зенит» Фото: Getty Images

Решающим станет финальный отрезок 2020-го. «Зениту» предстоят 12 матчей, большинство из которых пройдут через два дня на третий. За это время сине-бело-голубым светят рубки с «Лацио» и «Дортмундом», а еще с «Краснодаром», «Динамо» и «Спартаком». В ближайших восьми матчах у питерцев запланированы шесть выездов, включая отрезок из четырех гостевых игр подряд (Грозный, Рим, Тула и Брюгге).

Если Семак не сотворит чудо (как минимум отберет лидерство у «Спартака», который свободен от еврокубков), то его не спасет даже контракт до 2022 года. А если представить потерю очков в Химках (1-го ноября после «Боруссии»), то все может закончиться очень быстро.

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