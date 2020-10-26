Московский «Локомотив» во втором туре Лиги чемпионов-2020/21 ждет страшнейшее испытание – в Черкизово приедет «Бавария». Лучший клуб Европы и обладатель требла прошлого сезона мнет всех на своем пути, даже «Атлетико» пропустил в первом матче четыре мяча.

Кажется, железнодорожникам не на что рассчитывать, но примерно такое же настроение окутывало матч команды 25 лет назад. Тогда «Бавария» и «Локомотив» сошлись в 1/32 Кубка УЕФА, и москвичи добыли сенсационную победу на поле соперника.

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Какой тогда была «Бавария»

В те годы мюнхенский суперклуб не был безальтернативно сильнейшим даже в Германии, хотя к 1995-му насобирал 13 чашек (к тому моменту разыграли 32). При этом в команде уже бегали звезды: Оливер Кан, Дитмар Хаманн, Лотар Маттеус, Юрген Клинсманн.

Юрген Клинсманн в «Баварии», 1995 год Фото: Getty Images

В сезоне-1994/95 «Бавария» финишировала в Бундеслиге только шестой, выиграв меньше половины матчей (15). Но в тот год сильно сказалась плотность таблицы – от чемпионской «Боруссии» из Дортмунда «Мюнхен» отстал всего на шесть очков. В том же 94-м «Бавария» рубилась в полуфинале Лиги чемпионов с «Аяксом», а на групповой стадии дважды сыграла вничью со «Спартаком».

В следующем году «красные» стартовали в чемпионате с пяти побед и монструозной разницей 15-4, а вскоре встретились с «Локомотивом».

Что из себя представлял «Локомотив»

В сезоне-1994, когда чемпионат России проводился по системе весна-осень, а «Зенит» боролся за победу лишь в первой лиге, чемпионом в третий раз в истории стал «Спартак». Красно-белые обскакали «Локомотив» на 14 очков, а между ними вклинилось московское «Динамо». При этом железнодорожники вырвались на третье место и опередили «Ротор» по дополнительным показателям только в 28-м туре.

Олег Пашинин и Владимир Маминов в «Локомотиве» Фото: Getty Images

В том сезоне в составе «Локо» блистал Олег Гарин, накидавший соперникам 20 мячей (всего красно-зеленые забили 49). К тому моменту за клуб уже выступали знакомые поклонникам железнодорожников из начала 2000-х Сергей Овчинников, Олег Пашинин и Владимир Маминов. Команду возглавлял 47-летний Юрий Семин, над которым еще не шутили из-за коверканья фамилий и варежек с шапкой.

Как прошел матч

Первый матч двухраундового противостояния состоялся в Германии, 12 сентября. Конечно, «Бавария» была неоспоримым фаворитом и показала это в первые же минуты игры. К тому моменту полгода возглавлявший мюнхенцев Франц Беккенбауэр бросил на поле лучших, но наколотившие 15 мячей в пяти играх чемпионата немецкие звезды пугали москвичей только фамилиями на футболках, а не игрой.

Пришедший в том году в «Локомотив» Андрей Соломатин показал, как нужно играть против Клинсманна. Остальные футболисты москвичей перекрывали соперников и создавали сумасшедшую плотность перед и в штрафной Овчинникова, из-за чего «Баварии» оставалось лишь лупить издали.

В итоге самым опасным у мюнхенцев оказался удар Кристиана Нерлингера со штрафного в середине второго тайма, но мяч пролетел рядом со стойкой. А уже через несколько минут «Локо» поймал соперника в ловушку: Косолапов поймал защитников «Баварии» на попытке сделать искуственный офсайд, Харлачев почти с центра поля убежал к воротам, обыграл Кана и бездушно поразил сетку.

В оставшиеся 20 минут железнодорожники с трудом отстояли победу и сотворили главную сенсацию турнира – больше в том розыгрыше «Бавария» не проиграла ни разу. «Филатов [президент «Локомотива» – Eurosport] был согласен на любые премиальные, говорил, что все равно не выиграем, – рассказывал Юрий Семин. – В итоге договорились о довольно большой по тем временам сумме. Выиграли, возвращаемся в Москву, Филатов говорит: «Ты чего наделал?» Оказалось, денег таких на тот момент у клуба не было. Но ничего, выпутались как-то, с помощью друзей и не чужих клубу людей».

«Локомотив» той победой круто потряс Европу, хоть и проиграл ответный матч 0:5. Может, и в этот раз железнодорожники заставят собой гордиться.

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