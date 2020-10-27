Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» ждет испытание огнем и гневом – в Москву приехала мюнхенская «Бавария». Сильнейшая команда континента на прошлой неделе не оставила шансов «Атлетико». Что же ждет скромный по меркам современного футбола «Локо»?

Кто посмотрит матч по ТВ

Лига чемпионов УЕФА В 1995-м «Локо» обыграл «Баварию» с Каном и Клинсманном. Как так получилось? 10 ЧАСОВ НАЗАД

У «Локомотива» в лазарете значатся всего две фамилии – против «Баварии» не сыграет порвавший связки в августовском матче со «Спартаком» Дмитрий Баринов, не готов выйти на поле и защитник Михаил Лысов.

Главная потеря мюнхенского суперклуба – Альфонсо Дэвис. 19-летний канадец получил повреждение и был заменен уже на 2-й минуте матча последнего тура Бундеслиги против «Айнтрахта». Также не будет тройки неизвестных ребят: Тангая Куасси, Малика Тиллмана и Николаса Фельдхана. Зато получил разрешение сыграть Серж Гнабри, переболевший коронавирусом. Он уже присоединился к команде в Москве.

Форма

«Бавария» на выходных забила 5 безответных мячей «Айнтрахту» из Франкфурта, Левандовский оформил хет-трик. Всего это шестая победа мюнхенцев подряд после разгрома от «Хоффенхайма» во втором туре Бундеслиги. В них команда Ханс-Дитера Флика забила 23 мяча – почти четыре за игру.

Роберт Левандовский и Леон Горецка, «Бавария» Фото: Getty Images

В первом матче группы «Бавария» на своем поле смяла «Атлетико» (4:0), поэтому опасно даже предпологать, сколько мячей может влететь в сетку Гилерме. Учитывая, что сам великий и могучий «Ротор» забил русскому бразильцу в субботу два. «Локо» проиграл волгоградцам в Черкизово 1:2, Антон Миранчук не забил пенальти.

В отличие от «Баварии», железнодорожники на старте ЛЧ набрали только одно очко, отыгравшись в Австрии против «Зальцбурга». Позитивно начать групповой клубу позволил дебютный еврокубковый гол белоруса Виталия Лисаковича.

Лицом к лицу

«Локомотив» и «Бавария» встречались дважды – в рамках 1/32 Кубка УЕФА 25 лет назад. Тогда москвичи победили в Германии (1:0), но были разгромлены дома (0:5).

С другими клубами из Германии железнодорожники бились 8 раз и проиграли 7 встреч. Единственная победа – над «Байером» (2:1) в прошлогоднем розыгрыше ЛЧ.

«Бавария» же с прочими российскими клубами играла 18 раз: 11 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

«Локомотив» проиграл 11 из 14 последних матчей в группе ЛЧ (при двух победах).

Винстрик «Баварии» в ЛЧ насчитывает уже 12 матчей.

Дуглас Коста летом переехал в Мюнхен из «Ювентуса» – в прошлом году он забил в Черкизово и украл у «Локо» ничью.

Ориентировочные составы

«Локомотив»

«Бавария»

Котировки букмекеров

Победа «Локомотива»: 20

Ничья: 10

Победа «Баварии»: 1,13

Хотя букмекеры выставили на победу «Баварии» крошечный коэффициент, кажется, что даже он великоват при нынешнем раскладе сил. Пускай Антон Миранчук и Марко Николич на пресс-конференции за день до матча заявили, что «Локо» будет играть на победу, всем очевидно, кто победит на самом деле.

К тому же, учитывая результативность «Мюнхена», есть смысл ставить на гостей с большой форой. Например, на гандикап -2,5 букмекеры предоставляют коэффициент 1,66 – вполне себе игровой.

Где смотреть

Матч стартует в 20:55 по Москве – на час позже, чем на прошлой неделе. Его покажут федеральный «Матч ТВ», а еще его платный аналог – «Матч Футбол». Также можно почитать текстовую трансляцию игры на Eurosport.ru, ее прокомментирует непревзойденный Данил Тармасинов.

Опрос

СКОЛЬКО МЯЧЕЙ ЗАБЬЕТ «БАВАРИЯ»? Ни одного 1-2 3-4 5 и больше

Чемпионат России «Ротор» выиграл 1-й матч в РПЛ за 16 лет. Последний раз тоже побеждали «Локомотив» 24/10/2020 В 19:27