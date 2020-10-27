Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» ждет испытание огнем и гневом – в Москву приехала мюнхенская «Бавария». Сильнейшая команда континента на прошлой неделе не оставила шансов «Атлетико». Что же ждет скромный по меркам современного футбола «Локо»?
Кто посмотрит матч по ТВ
У «Локомотива» в лазарете значатся всего две фамилии – против «Баварии» не сыграет порвавший связки в августовском матче со «Спартаком» Дмитрий Баринов, не готов выйти на поле и защитник Михаил Лысов.
Главная потеря мюнхенского суперклуба – Альфонсо Дэвис. 19-летний канадец получил повреждение и был заменен уже на 2-й минуте матча последнего тура Бундеслиги против «Айнтрахта». Также не будет тройки неизвестных ребят: Тангая Куасси, Малика Тиллмана и Николаса Фельдхана. Зато получил разрешение сыграть Серж Гнабри, переболевший коронавирусом. Он уже присоединился к команде в Москве.
Форма
«Бавария» на выходных забила 5 безответных мячей «Айнтрахту» из Франкфурта, Левандовский оформил хет-трик. Всего это шестая победа мюнхенцев подряд после разгрома от «Хоффенхайма» во втором туре Бундеслиги. В них команда Ханс-Дитера Флика забила 23 мяча – почти четыре за игру.
Роберт Левандовский и Леон Горецка, «Бавария»
Фото: Getty Images
В первом матче группы «Бавария» на своем поле смяла «Атлетико» (4:0), поэтому опасно даже предпологать, сколько мячей может влететь в сетку Гилерме. Учитывая, что сам великий и могучий «Ротор» забил русскому бразильцу в субботу два. «Локо» проиграл волгоградцам в Черкизово 1:2, Антон Миранчук не забил пенальти.
В отличие от «Баварии», железнодорожники на старте ЛЧ набрали только одно очко, отыгравшись в Австрии против «Зальцбурга». Позитивно начать групповой клубу позволил дебютный еврокубковый гол белоруса Виталия Лисаковича.
Лицом к лицу
- «Локомотив» и «Бавария» встречались дважды – в рамках 1/32 Кубка УЕФА 25 лет назад. Тогда москвичи победили в Германии (1:0), но были разгромлены дома (0:5).
- С другими клубами из Германии железнодорожники бились 8 раз и проиграли 7 встреч. Единственная победа – над «Байером» (2:1) в прошлогоднем розыгрыше ЛЧ.
- «Бавария» же с прочими российскими клубами играла 18 раз: 11 побед, 5 ничьих и 2 поражения.
- «Локомотив» проиграл 11 из 14 последних матчей в группе ЛЧ (при двух победах).
- Винстрик «Баварии» в ЛЧ насчитывает уже 12 матчей.
- Дуглас Коста летом переехал в Мюнхен из «Ювентуса» – в прошлом году он забил в Черкизово и украл у «Локо» ничью.
Ориентировочные составы
«Локомотив»
«Бавария»
Котировки букмекеров
Победа «Локомотива»: 20
Ничья: 10
Победа «Баварии»: 1,13
Хотя букмекеры выставили на победу «Баварии» крошечный коэффициент, кажется, что даже он великоват при нынешнем раскладе сил. Пускай Антон Миранчук и Марко Николич на пресс-конференции за день до матча заявили, что «Локо» будет играть на победу, всем очевидно, кто победит на самом деле.
К тому же, учитывая результативность «Мюнхена», есть смысл ставить на гостей с большой форой. Например, на гандикап -2,5 букмекеры предоставляют коэффициент 1,66 – вполне себе игровой.
Где смотреть
Матч стартует в 20:55 по Москве – на час позже, чем на прошлой неделе. Его покажут федеральный «Матч ТВ», а еще его платный аналог – «Матч Футбол». Также можно почитать текстовую трансляцию игры на Eurosport.ru, ее прокомментирует непревзойденный Данил Тармасинов.