В ламповой Лиге чемпионов середины 90-х достойно рубились «Стяуа», «Ференцварош», «Русенборг» и «Гётеборг», но быстро проиграли конкуренцию денежным мешкам. Сегодня сложно представить, чтобы чемпион Швеции хлопнул «Барсу» (сезон-1994/95), финишировал первым в группе и запрыгнул в плей-офф. Венгерский «Ференцварош» запомнился ничьей с «Реалом» в 1995-м, после чего пропал из виду на четверть века. В этом сезоне клуб вернулся в обойму сильнейших благодаря экс-игроку «Рубина» и легенде киевского «Динамо» Сергею Реброву.

«Ференцварош» украинского тренера прошел четыре круга квалификации, чтобы попасть в группу с «Барселоной», «Ювентусом» и «Динамо». Ближайший матч против родной команды будет особенно принципиальным для Реброва: четыре года назад владелец киевского клуба Игорь Суркис не позволил ему осуществить глобальную перестройку. Амбициозный Ребров отказался от продления контракта и укатил сначала в Саудовскую Аравию, а последние два года возвращает Будапешт на футбольную карту Европы.

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Тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров празднует победу над «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов Фото: Imago

С приходом Реброва «Ференцварош» демонстрирует исключительно движение вверх. Два года подряд клуб со вторым бюджетом в стране (30 млн евро) после «Фехервара» (40 млн) брал золотые медали чемпионата Венгрии – последнее чемпионство позволило «зеленым орлам» нанести третью звездочку на логотип. В прошлом сезоне команда впервые за 15 лет пробилась в группу Лиги Европы и в битве с московским ЦСКА, «Эспаньолом» и «Лудогорцем» финишировала третьей. Венграм не хватило всего одного очка для выхода в плей-офф.

В Будапеште украинец работает по плану, который ему не дали реализовать в Киеве. Последний сезон Сергея Станиславовича в «Динамо» превратился в войну с не желавшими напрягаться лидерами – тренеру консолидировано противостояли Гармаш, Рыбалка и Хачериди. Ребров настаивал на продаже потерявших мотивацию футболистов и полной перезагрузке системы с акцентом на воспитанников академии, но Суркис посчитал такие нововведения слишком радикальными. «Для меня застой – худшее слово. Команда всегда должна находиться в движении, – убежден украинец. – Не готов сражаться за место в старте – освободи место тому, у кого горят глаза».

Логично, что первыми действиями Реброва после назначения на пост главного тренера «Ференцвароша» летом 2018-го стало избавление от балласта. Команду покинули игроки атаки Даниэль Боде и итальянский любимчик фанатов Давиде Ланцафаме. Протесты болельщиков ни к чему не привели, коллектив пополнили девять новых игроков, в том числе трое украинцев: Петряк, Харатин и Зубков – с земляков тренер спрашивает строже, чем с других футболистов. А еще Ребров установил в «Ференцвароше» главное правило – все разговаривают по-английски.

Лидер «Ференцвароша» Игорь Харатин в противостоянии с Лионелем Месси Фото: Getty Images

Игроки венгерской команды отмечают потрясающую тактическую подкованность Реброва. Блестящий в прошлом форвард делает акцент на оборону – два года подряд его команда пропустила меньше всех в чемпионате страны и больше других сыграла сухих матчей. «В современном футболе очень важен не столько переход из обороны в атаку, а из атаки в оборону, – утверждает Сергей. – Если хотя бы один игрок выпадает, то все рушится». Важную роль в такой схеме играют вингеры – при потере мяча они смещаются в центр и вступают в отбор. Лучше всех себя проявил Петряк, которого переманил лучшими финансовыми условиями «Фехервар».

Ребров добивается прогресса команды без существенных трат на трансферном рынке. При нем за два года «Ференцварош» потратил на усиление команды всего 6,5 млн евро, причем за наиболее мощные приобретения даже платить не пришлось. Бразильский центральный полузащитник Сомалия и боснийский центрдеф Аднан Ковачевич пришли в клуб свободными агентами.

Большие надежды тренер связывает с работой клубной академии, но пока никто из молодежи не выстрелил. «В новом сезоне мы планируем подпускать к первой команде несколько талантливых игроков. Лига чемпионов – огромная мотивация для них работать еще больше, а не думать о переезде в Европу в погоне за жирным контрактом», – смотрит в будущее Сергей.

Лига Европы-2019/20. «Ференцварош» – ЦСКА Фото: Getty Images

Сегодняшние лидеры «Динамо» Миколенко, Шапаренко и Цыганков зрели в академии киевлян именно под руководством Реброва и его испанского помощника Альберто Босха. В Будапеште надеются, что с их помощью вскоре в «Ференцвароше» появятся новые Пушкаши. «Игроки ждут каждую тренировку, потому что тренер всегда использует что-то новое. Кроме того, он потрясающий психолог. После ничьей с ЦСКА в прошлом году поднял команду на следующий день в 8 утра на занятие. В результате мы обыграли «Дебрецен» – 6:1», – очень доволен процессом Харатин.

В «Динамо» последнее слово зачастую оставалось за своенравным владельцем, в Саудовской Аравии Ребров вывел не получавшую полгода зарплату команду в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. «Ференцварош» – клуб, в котором украинский тренер получил полный корт-бланш и полностью сосредоточился на прогрессе команды. Сергей очень радовался, что жребий принес ему встречу с «Динамо» в Лиге чемпионов. Теперь у него будет два матча доказать бывшему работодателю огромную ошибку расставания с тренером, при котором киевляне в последний раз выходили в плей-офф Лиги чемпионов.

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