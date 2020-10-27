28 октября «Лацио» сыграет с «Брюгге» во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов. Команда уже вылетела в Бельгию, но в усеченном составе – целых девять игроков остались в Риме. В Италии подозревают, что дело во вспышке коронавируса.
Что случилось?
Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Томас Стракоша, Андреас Перейра, Лейва Лукас, Мануэль Ладзари, Данило Катальди, Луис Фелипе, Николо Армини, Джаван Андерсон, Гонсало Эскаланте, Стефан Раду, Сенад Лулич и Денис Вавро – вот внушительный список игроков, на которых клуб не сможет рассчитывать в предстоящем матче. Большинство из них были в заявке команды на матч против «Болоньи» в Серии А, но не тренировались накануне вылета на игру ЛЧ.
Раду и Лулич травмированы, а Вавро просто не заявлен на турнир – по остальным клуб не делал никаких заявлений, и ковид кажется единственной логичной причиной отсутствия игроков. «Мы должны справиться с чрезвычайным положением. Основная проблема в том, что мы не сможем ротировать. Я внесу очень мало изменений, зная, что мы играли три дня назад. Но такова ситуация, и нужно двигаться дальше», – Симоне Индзаги отделался общими фразами.
Это поможет «Зениту»?
Петербуржцы уступили в домашнем матче против «Брюгге» – номинально слабейшей команды квартета. В тот же вечер «Лацио» сокрушил главного фаворита группы «Боруссию» со счетом 3:1. После таких результатов шансы чемпиона России на выход уверенно похоронили, но ситуация с составом итальянской команды как будто дарит сине-бело-голубым надежду на лишние баллы.
В пользу «Зенита» не только кадровые проблемы соперника – римляне очень неважно стартовали в новом сезоне. До прошлой недели положение клуба было совсем печальным: четыре очка после четырех матчей в Серии А. Победы над «шмелями» и «Болоньей» определенно добавили «орлам» оптимизма, но петербуржцы могут рассчитывать на очки через неделю.
Ситуация с COVID-19 неоднозначная: по правилам УЕФА, игрок может принять участие в матче, если за 24 часа до стартового свистка сдаст отрицательный тест. Теоретически, отсутствующие игроки основы «Лацио» за неделю могут поправиться, хотя кейс Криштиану Роналду говорит об обратном – Криш заразился еще 13 октября и все еще не поборол болезнь.