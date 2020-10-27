28 октября «Лацио» сыграет с «Брюгге» во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов. Команда уже вылетела в Бельгию, но в усеченном составе – целых девять игроков остались в Риме. В Италии подозревают, что дело во вспышке коронавируса.

Что случилось?

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Чиро Иммобиле, Луис Альберто, Томас Стракоша, Андреас Перейра, Лейва Лукас, Мануэль Ладзари, Данило Катальди, Луис Фелипе, Николо Армини, Джаван Андерсон, Гонсало Эскаланте, Стефан Раду, Сенад Лулич и Денис Вавро – вот внушительный список игроков, на которых клуб не сможет рассчитывать в предстоящем матче. Большинство из них были в заявке команды на матч против «Болоньи» в Серии А, но не тренировались накануне вылета на игру ЛЧ.

Раду и Лулич травмированы, а Вавро просто не заявлен на турнир – по остальным клуб не делал никаких заявлений, и ковид кажется единственной логичной причиной отсутствия игроков. «Мы должны справиться с чрезвычайным положением. Основная проблема в том, что мы не сможем ротировать. Я внесу очень мало изменений, зная, что мы играли три дня назад. Но такова ситуация, и нужно двигаться дальше», – Симоне Индзаги отделался общими фразами.

Это поможет «Зениту»?

Петербуржцы уступили в домашнем матче против «Брюгге» – номинально слабейшей команды квартета. В тот же вечер «Лацио» сокрушил главного фаворита группы «Боруссию» со счетом 3:1. После таких результатов шансы чемпиона России на выход уверенно похоронили, но ситуация с составом итальянской команды как будто дарит сине-бело-голубым надежду на лишние баллы.

В пользу «Зенита» не только кадровые проблемы соперника – римляне очень неважно стартовали в новом сезоне. До прошлой недели положение клуба было совсем печальным: четыре очка после четырех матчей в Серии А. Победы над «шмелями» и «Болоньей» определенно добавили «орлам» оптимизма, но петербуржцы могут рассчитывать на очки через неделю.

Ситуация с COVID-19 неоднозначная: по правилам УЕФА, игрок может принять участие в матче, если за 24 часа до стартового свистка сдаст отрицательный тест. Теоретически, отсутствующие игроки основы «Лацио» за неделю могут поправиться, хотя кейс Криштиану Роналду говорит об обратном – Криш заразился еще 13 октября и все еще не поборол болезнь.

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