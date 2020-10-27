Московский «Локомотив» сыграет с «Баварией» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.
«Локомотив»
Чемпионат Норвегии
Один из лучших арбитров Норвегии признался в гомосексуальности
«Бавария»
Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.
- Соперники «Локомотива» и «Баварии» в группе A – «Атлетико» и «РБ Зальцбург». Скорее всего, российский и австрийский клубы будут бороться за выход в Лигу Европы с третьего места.
- Следующий матч в турнире железнодорожники проведут дома против «Атлетико» 3 ноября.
Чемпионат Германии. 2-й дивизион
Митрюшкин подписал годичный контракт с «Фортуной»
Лига чемпионов УЕФА
«Локо» проиграл немцам 7 из 8 матчей. Чего ждать против «Баварии»?