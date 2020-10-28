После трансфера Бенджамин как минимум на бумаге закрепился в ранге топ-игроков – такие суммы не платят за неудачников. Хотя еще совсем недавно Чилуэлл мог им оказаться. Так часто бывает, когда ребенку с детства все дается легко, а потом ровесники внезапно его опережают за счет старания и целеустремленности. До 15 лет Бен не чувствовал конкуренции в академии «Лестера», но затем резко провис.

«За одно лето я превратился из одного из лучших в команде в одного из худших. Не знаю, в чем дело: или все резко выросли физически, или просто усерднее работали. До этого я всегда хорошо играл, хотя особо не вкалывал на тренировках», – признавал Чилуэлл. В таких ситуациях обычно два варианта: либо даешь себе встряску и доказываешь, кто здесь папочка, либо переключаешься на что-то другое. Бенджамин не сразу сделал правильный выбор.

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Парень не привык проигрывать, поэтому все больше времени уделял крикету – там его талант ценили и брали на просмотры в команды 30-летних мужиков. Правда, Бену быстро стало неинтересно: общих тем с дядями в два раза старше почти не находилось. Тогда вмешался Чилуэлл-старший и чуть вправил сыну настройки. Годами ранее Уэйн ушел с работы, чтобы возить Бена на тренировки за 87 километров от дома, и не хотел, чтобы старания прошли зря.

Бен Чилуэлл Фото: Getty Images

Состав на матч субботы называли в четверг, поэтому Бенджамин не любил этот день: «Я садился в машину, а папа поворачивался и спрашивал: «Ты в составе на этой неделе?» Я отвечал, что нет, и мы спорили всю дорогу». В молодости Уэйн неплохо играл в теннис на родине в Новой Зеландии, но не развил карьеру – начал рано работать, чтобы помочь с деньгами родителям. «Думаю, оглядываясь назад, он видел во мне себя и не хотел, чтобы я растерял потенциал», – считает Бен.

Чилуэлл-старший верил, что таланту нужно дать пинка. Поэтому после таких четвергов Бен отрабатывал пасы от стенки и делал беговые упражнения под надзором отца. Родительский подзатыльник сработал – в следующем сезоне Бенджамин забрал капитанскую повязку в команде U-16, а уже в 18 получил вызов в сборную Англии до 21 года. «Отец все делал из любви ко мне. Он мой герой. Когда тебе 15, не понимаешь, какой потенциал могут видеть в тебе другие», – Бен не раз сказал спасибо папе.

Клаудио Раньери позволил Чилуэллу участвовать в предсезонке к легендарной кампании-2015/16, но нет – Бен не зацепил чемпионство с «Лестером». Юный защитник не дотягивал до взрослой заявки, поэтому посреди сезона агент подсуетил аренду в Чемпионшип. Бодрый «Хаддерсфилд» предложил игровое время – чуть больше чем за месяц Чилуэлл отыграл восемь матчей и впечатлил коуча Дэвида Вагнера.

«Этот тренер видел много талантов в Дортмунде, но однажды отвел меня в сторону и сказал, что я стану одним из лучших левых фулбеков в мире, если продолжу работать так же. Тогда я понял, что готов играть на профессиональном уровне», – радовался Чилуэлл. Вагнер не врал – он действительно видел в Бене огромную перспективу и даже советовал прикупить футболиста Юргену Клоппу. «Дэвид прожужжал мне про него все уши, но тогда «Лестер» не захотел продавать игрока», – признался Клоппо. Вакансию тогда занял Энди Робертсон.

Бен Чилуэлл Фото: Getty Images

Чилуэлл же остался в «Лестере», подвинул опытного Кристиана Фукса и нарвался на комплименты уже от Фрэнка Лэмпарда. Теперь Бен реально ощущает, что потолка у него нет: «Да, я хочу стать одним из лучших на своей позиции. И мне кажется, что с «Челси» мы многое выиграем в последующие годы. К концу карьеры я хочу выиграть все, что только можно». Даже близко не пахнет тем слюнтяем, который не пробивался в состав молодежки «Лестера» – теперь это машина, заряженная на результат.

Не последнюю роль в трансфере сыграл Эшли Коул – ролевая модель Чилуэлла. Бывший защитник «синих» убедил Лэмпса, что Бен подходит команде лучше других кандидатов – так же, как Петр Чех лоббировал Эдуара Менди из «Ренна». Фрэнк прислушался к старым друзьям и со старта получает профит: Менди боготворят за сэйвы в последнем матче против «МЮ», а твиттер разрывается от радости болельщиков за надежность Чилуэлла.

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