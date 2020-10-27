«Краснодар» готовится к первой домашней встрече в истории Лиги чемпионов. В стартовой встрече турнира «быки» сыграли обнадеживающую ничью на выезде против «Ренна» – команда Мурада Мусаева постарается зацепить очки и против фаворита группы.

КТО ПОСМОТРИТ МАТЧ ПО ТВ

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Игроки «Челси» прилетели в Россию за день до матча в усеченном составе. К сожалению для «Краснодара», из-за проблем с плечом в Лондоне остался испанский вратарь Кепа Аррисабалага. Кроме него «синие» не смогут рассчитывать на экс-защитника «ПСЖ» Тьяго Силву – скорее всего, 36-летнего бразильца просто решили поберечь. Левый защитник Маркос Алонсо отбывает дисквалификацию.

У хозяев все хуже: матч против «Ренна» из-за сомнительных тестов на коронавирус пропустили Реми Кабелла и Евгений Марков, мимо заявки пролетели Вандерсон и Виктор Классон. После возвращения из Франции список потерь стал только больше – в последнем туре РПЛ со «Спартаком» (1:3) не смогли принять участие Сергей Петров и Кристоффер Ульссон. На пресс-конференции главный тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что в составе не будет серьезных изменений по сравнению с матчем против красно-белых.

ФОРМА

«Краснодар» набрал 18 очков в 12 турах чемпионата и занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков. «Быкам» явно непросто разрываться между двумя турнирами, учитывая неважную глубину состава – на последний матч в запасе у южан были два вратаря и три игрока молодежки. В той встрече «Краснодар» выглядел уставшим и проиграл не только из-за короткой скамейки и сомнительного судейства, но и из-за проблем с физикой.

«Ренн» – «Краснодар» Фото: Getty Images

После шести туров английской Премьер-лиги у «Челси» девять очков и 10-е место. На прошлой неделе «синие» выдали две безголевые ничьи – против «Севильи» в Лиге чемпионов и «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, причем ни в одной из встреч команда не вела игру. Тимо Вернер, Кай Хаверц, Хаким Зиех, Тьяго Силва и Бен Чилуэлл пока только адаптируются в новом коллективе.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В последний раз, когда «Челси» играл в России в 2013 году, в старте вышли Фрэнк Лэмпард и Сезар Аспиликуэта.

Тогда «синие» сыграли с «Рубином» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы-2012/13 – встреча в Казани завершилась победой российского клуба со счетом 3:2. Англичане прошли дальше со счетом 5:4 по сумме двух встреч и выиграли турнир.

Всего «Челси» шесть раз играл с российскими командами и победил в пяти встречах.

«Краснодар» выиграл три последних домашних матча в еврокубках.

«Быки» провели всего два матча с английскими клубами и ни разу не проиграли.

В группе Лиги Европы-2014/15 они сыграли вничью с «Эвертоном» дома (1:1) и победили в Ливерпуле с минимальным счетом.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Краснодар»

«Челси»

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Победа «Краснодара»: 7,50

Ничья: 4,80

Победа «Челси»: 1,40

«Краснодар» круто стартовал и взял очко в первом туре против «Ренна». Команда вернулась домой и готова достойно встретить «Челси». Форму «быков» в российской Премьер-лиге не назовешь постоянной, но первый сезон в главном европейском турнире – это дополнительная мотивация, и они будут отчаянно рубиться за очки против «синих».

Клуб Фрэнка Лэмпарда трижды подряд сыграл вничью, а в последних двух матчах не забил ни одного – эксперимент по переходу на схему с тремя центральными себя оправдал только в отношении надежности у своих ворот. Есть высокая вероятность, что они вернутся к расстановке с четверкой в задней линии в поиске баланса в игре – именно этого английскому клубу полному новичков пока не хватает. Лондонцы в любом случае будут очевидными фаворитами и постараются вернуться на победный путь, но вряд ли им стоит ожидать легкой встречи.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч стартует в 20:55 по Москве. Его покажет федеральный «Матч ТВ», но если доступа к телеку нет – можно почитать текстовую трансляцию игры на Eurosport.ru

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