«Локомотив» более чем ожидаемо проиграл дома сильнейшей команде Европы в Лиге чемпионов, но более чем неожиданно показал достойную игру и почти взял одно очко. Железнодорожники очень резво начали, создали первый момент почти сразу после стартового свистка и потом несколько раз ловили «Баварию» на контратаке, проигрывая, однако, в скорости. К сожалению, уже на 13-й минуте Леон Горецка распечатал ворота хозяев.
Следующий реальный момент у ворот «Локо» случился только на старте второго тайма, за которым последовали опасная ответка Эдера, не приведшая, правда, к удару, и полноценный удар Игнатьева, но беспроблемный для Нойера. А потом настала 70-я минута, и красно-зеленые порвали оборону «Баварии», Зе Луиш отдал под удар Антону Миранчуку, который приблизился к отъезду в Европу.
В последующие минуты «Локомотив» упустил еще два ультраголевых момента, а все тот же Зе Луиш при выходе 2 в 1 вдруг пожадничал и не отдал на Миранчука второй голевой пас. Вскоре Йозуа Киммих из ничего организовал победный гол – 1:2.
- Это был юбилейный десятый матч «Баварии» в ЛЧ при Гансе Флике. Все десять мюнхенцы выиграли, забив в них 36 мячей.
- «Бавария» владела мячом 64% игрового времени. Но вот при этом проиграла по ударам в створ – 4-5.
- 1 – минимум одну майку испортил автор первого гола в матче Леон Горецка, который за время карантина хорошенько поднакачался.
- Кстати, немецкий Невский забил в третьей еврокубковой игре «Баварии» подряд, начиная с Суперкубка против «Севильи». А еще Леон уже наколотил в Лиге чемпионов-2020/21 больше мячей, чем в предыдущей (2 vs 1).
- На 70-й минуте Антон Миранчук сенсационно сравнял счет. Это всего лишь второй его гол в сезоне.
- Автор победного мяча Йозуа Киммих в последних пяти матчах ЛЧ обязательно набирал результативные действия: 2 гола + 5 ассистов.
- Помните сенсационный вынос Мюнхена «Ростовом» в ноябре 2016-го? Увы, это остается единственной победой русских клубов над «Баварией» в ЛЧ, а таких матчей набралось уже 15 (+1=4-11).
- А вот «Локомотив» потерпел девятое поражение в десяти последних матчах против немецких клубов. Одинокой осталась прошлогодняя победа в Леверкузене (2:1).
- «Бавария» выиграла седьмой матч подряд во всех турнирах, но впервые за эту серию забила меньше трех мячей.
- А всего рекордная серия побед мюнхенцев в ЛЧ достигла 13 игр.