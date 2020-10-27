Группа A

Лига чемпионов УЕФА «Челси» проиграл последний матч в России. Главное о домашнем дебюте «Краснодара» в ЛЧ 2 ЧАСА НАЗАД

Голы: Миранчук 70' – Горецка 13', Киммих 79'

Что нужно знать: «Локомотив» мегадостойно смотрелся против лучшей команды Европы и дважды при равном счете выходил один на один: сперва пожадничал Зе Луиш, затем не получился удар у Миранчука. Игра не добавила команде Марко Николича очков, но точно придаст ей дополнительной уверенности в себе. Дальше – две встречи с «Атлетико» Диего Симеоне.

Что нужно увидеть: роскошный гол Миранчука.

Цифра матча: «Бавария» побеждает во всех матчах Лиги чемпионов уже второй сезон подряд. В прошлом сезоне мюнхенцы выиграли 11 встреч и завоевали ушастый кубок, в этом – уже казнили «Атлетико» (дома, 4:0) и «Локо» (на выезде, 2:1).

Голы: Льоренте 29', Феликс 52', 85' – Собослаи 40', Бериша 47'

Что нужно знать: «Атлетико» проигрывал к 47-й минуте, но перевернул все с ног на голову усилиями Голденбоя Жоау Феликса. Португалец провел выдающуюся игру: забил два мяча, нанес семь ударов по воротам (четыре – в створ), совершил семь успешных обводок (из семи попыток) и выиграл 12 единоборств из 16. Теперь «Атлетико», который сгорел в первом туре «Баварии», опережает «Локомотив» и «Зальцбург» на два очка.

Что нужно увидеть: Феликс мог выиграть не только приз Golden Boy, но и премию Пушкаша. Не хватило совсем чуть-чуть.

Цифра матча: в первом 71 матче за «Атлетико» в рамках Ла Лиги и ЛЧ Маркос Льоренте не забил ни одного гола. В последних 24 встречах он отличился уже восемь раз – иллюстрация, насколько продуктивно работает с игроками Диего Симеоне.

Группа B

Что нужно знать: «Интер» Антонио Конте должен был побеждать, но реализовал пачку моментов и увез из Киева лишь одно очко. Великолепный матч провел 19-летний голкипера «Шахтера» Анатолий Трубин.

Что нужно увидеть: дикий промах Лаутаро Мартинеса.

Цифра матча: согласно картам xG, «Шахтер» наиграл на 0.1 гола, «Интер» – на 2. Один из редких случаев, когда при таких показателях матч завершился вничью.

Голы: Тюрам 33', 58' – Бензема 87', Каземиро 90'

Что нужно знать: кажется, «Реал» очень хочет выступить в Лиге Европы: в первом туре «галактикос» проиграли «Шахтеру», сегодня – чудом избежали поражения в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. К концу первого тайма «Реал» вел по ударам 10:1, по выстрелам в створ – 2:1, а табло к тому моменту горели цифры 1:0 в пользу немцев. Оба мяча в ворота Тибо Куртуа закинул Маркус Тюрам – сын легендарного Лилиана, чемпиона мира-1998 в составе сборной Франции. «Реал» выправил положение усилиями Каземиро: бразилец отдал ассист на Карима Бензема и забил сам.

Что нужно увидеть: фото Маркуса Тюрама с отцом – он уже тогда спал и видел, как будет казнить «Реал» в Лиге чемпионов.

Цифра матча: «Боруссия М» 30-й соперник, ворота которого Карим Бензема поражал в рамках ЛЧ. Француз стал всего лишь четвертым футболистом в истории, который забивал в главном еврокубке в ворота 30+ команд. Первая троица впечатляет: это Лионель Месси, Криштиану Роналду и Рауль.

Группа C

Голы: Торрес 18', Гюндоган 76', Стерлинг 81'

Что нужно знать: бывший коуч «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не сдал экзамен в матче против доктора наук Гвардиолы – его команду показательно размазали на «Велодроме». «Манчестер Сити» выиграл две встречи на старте ЛЧ в третий раз за четыре последних сезона. Банда Пепа непобедима в 13 последних матчах на групповых этапах главного еврокубка.

Что нужно увидеть: первый гол «горожан» – посмотрите, как бездарно «Марсель» сыграл в обороне.

Цифры матча: Рахим Стерлинг догнал Стивена Джеррарда по числу голов в рамках Лиги чемпионов (21). Новичок «Манчестер Сити» Фернан Торрес забил во втором матче ЛЧ подряд.

Голы: Виейра 11', Оливейра 85'

Что нужно знать: «Порту» набрал первые очки в этой ЛЧ, хотя матч выдался более-менее равным. Согласно таблицам xG, «драконы» наиграли на 1.5 гола, греки – на 0.9. Далее команде Сержиу Консейсау предстоят две встречи с никакущим «Марселем»: пока «Олимпиакос» будет пыхтеть против бронебойного «Ман Сити», португальцы получат отличную возможность оформить себе путевку в плей-офф.

Цифра матча: «Порту» одержал 100-ю победу в рамках Лиги чемпионов.

Группа D

Голы: Жота 55', Салах 90'

Что нужно знать: «Ливерпуль» выиграл третий матч подряд после скандальной ничьей с «Эвертоном»: «красные» победили «Аякс» (на выезде, 1:0), «Шеффилд Юнайтед» (дома, 2:1) и теперь датский «Мидтьюлланн». Мо Салах стал вторым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 20+ голов в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Первым был Стивен Джеррард.

Что нужно увидеть: крутую комбинацию «Ливерпуля», которая привела к первому голу. Второй Салах забил с пенки.

Цифра матча: португалец Диогу Жота забил 10000-тысячный гол в истории «Ливерпуля».

Голы: Сапата 54', 60' – Тадич 30', Траоре 38'

Что нужно знать: команды ожидаемо выдали яркий матч, но, к сожалению, без участия Алексея Миранчука – россиянин остался в запасе. В первом тайме гости из Амстердама повели со счетом 2:0 благодаря голам Душана Тадича (с пенальти) и Лассина Траоре, который в последнем матча Эредивизи оформил пента-трик; коллектив Джанпьеро Гасперини ответил дуплетом Дувана Сапаты. Интрига в группе только закручивается: у «Ливерпуля» 6 очков, у «Аталанты» – 4, у «Аякса» – 1, но далее бергамасков ждут две встречи с действующими победителями ЛЧ, а аяксидов – всего лишь «Мидтьюлланн».

Что нужно увидеть: финт 20-летнего бразильца Антони – новой звездочки аяксидов.

Цифра матча: Дуван Сапата выбился в лидеры бомбардирской гонки ЛЧ, на его счету три гола в двух играх.

Лига чемпионов УЕФА «Бавария» впервые за 7 игр забила меньше трех. Все о достойном проигрыше «Локомотива» 2 ЧАСА НАЗАД