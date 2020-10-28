Вышел из дома за три часа до матча и сразу ощутил по телу легкую волнительную дрожь: совсем скоро в уши вонзится любимая мелодия Лиги чемпионов, а по полю замельтешат лучшие футболисты Европы. И наплевать, что благодаря прогнозистам и комментариям в соцсетях пропитался негативом – в «Локомотив» не верили 99%, большинство сошлось на унижении мячей в пять. Я и сам был убежден в разгроме – последние капли надежды выветрились с субботним поражением от «Ротора».

Многие ведь так, пошли на стадион не потому что в очередной раз хотели насладиться забросами Игнатьева и финтами Смолова. Приезд Левандовского, Нойера и других звезд «Баварии» – праздник особого формата, который ждут все без исключения. И даже коронавирус не пугает, хотя мерами предосторожности все равно не следовало пренебрегать – большинство фанатов на подходе к стадиону толпятся и срывают маски, будто боятся выглядеть как бандиты. А тут еще предупреждение о том, что на стадион нельзя с холодным и другим оружием – очень в тему.

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На территории арены за час до матча световое шоу, дикий барабанщик на паровозе задает ритм. Возможно, именно он, сам того не осознавая, пробудил болельщиков на ближайшие 90 минут. Хотя это всего лишь предположение – матч такого масштаба не нуждается в дополнительной подзарядке.

В ложе прессы ажиотаж, замечаю свободный стул и сажусь прямо напротив центральной линии поля. Идеально! Команды разминаются, и в глаза бросаются две детали. Во-первых, как же хороши голкиперы «Баварии». Пока Нойер один за другим тащит удары тренера вратарей, Нюбель и Хоффманн с рук выбивают мяч точно друг в друга, так, что даже шаг в сторону делать не надо. Во-вторых, зачем «Локо» снял защитную сетку, отделяющую фанатов от поля? Возможно, она создавала неудобства обзору игры, но была кстати во время разминки: Мюллер и другие игроки «Мюнхена» отвратительно тренировали удары, и мяч несколько раз прилетел в лица зазевавшихся болельщиков.

Запасные «Мюнхена» разминались отдельно от основы и постоянно веселились. Возможно, как вирус, они передали расслабленный настрой футболистам стартового состава. Даже во время гимна ребята выглядели слегка размякшими, а кто-то вовсе растаял: например, Левандовский провел один из худших матчей в году и отметился лишь заработанным пенальти, который отменил ВАР.

Роберт Левандовский против полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова Фото: Getty Images

Только мелодия турнира отгремела, за дело взялись фанаты – первые мгновения традиционно прошли под призыв выгнать Василия Кикнадзе, а сменились стройным залпом «Катюши». Именно под нее Смолов с нескольких метров пробил в руки Нойеру на третьей минуте. Первые эпизоды игры и происходящее в Черкизово в целом резко отличались от ожиданий: «Бавария» не душила «Локомотив», москвичи не боялись соперника, а поздняя осень не морозила и создавала комфортные условия для просмотра футбола.

Гол Горецки получился неожиданным и обидным, а еще показал, насколько важную роль в немецкой команде играет Кингсли Коман. Француз – единственный, кто на разминке не бил по воротам и не оттачивал навесы, а спокойно возился с мячом и упражнялся в дриблинге. Именно его рывки приводили к максимальной суете у штрафной «Локо» и выводили на эмоции итальянского журналиста, сидевшего в паре кресел от меня. Мужчина, по всей видимости переживавший за «Локо», очень нервничал, когда с мячом оказывался Кингсли.

«Бавария» приехала в гости, и хотя не создавала привычно много моментов, но играла по-хозяйски. Есть факт, который максимально здорово это подтверждает: Гилерме в первом тайме старательно разыгрывал мяч от ворот через ближнего защитника, чтобы мгновенно не дарить его выносом на чужую половину. Но Коман и Мюллер так активно накрывали Чорлуку и Мурило, что Маринато ни разу не справился с задачей – под прессингом выносил мяч вперед и в большинстве случаев дарил его сопернику.

Многое поменялось во втором тайме, хотя травма Чорлуки и его замена на Райковича представились катастрофой. Мюнхенцы запороли несколько моментов и окончательно скатились к унылому перекатыванию мяча, а «Локомотив» прочувствовал это и при поддержке трибун попер вперед. 8 тысяч фанатов, которых визуально было чуть ли не в два раза больше, свистом смущали мировых звезд и бодрым гулом гнали москвичей к воротам заскучавшего Нойера. Так выяснилось, что Федор Смолов классно цепляется за мячи и может закрыть его даже от двоих соперников, Зе Луиш крут в игре на линии и быстрых отрывах, а молодые полузащитники и защитники «Локо» умеют закидывать мяч вперед в ноги одноклубникам.

Игроки «Локомотива» празднуют гол в ворота «Баварии» Фото: Getty Images

Тем обиднее, что после гола Миранчука и нескольких упущенных моментов железнодорожники пропустили шальной страйк от Киммиха и проиграли. Матч, в котором зарубились с сильнейшим клубом Европы и не выглядели типичным российским клубом в еврокубках – жалким и безнадежным на фоне гранда. О этом же говорили на выходе со стадиона фанаты, которым не было стыдно – они пришли посмотреть на пытки и унижение, а попали на футбольный матч высокого уровня.

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