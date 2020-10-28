27 октября «Барселона» объявила об уходе Жосепа Бартомеу с поста президента клуба. Последние слова функционера многих насторожили и удивили.

«Могу объявить несколько необычных новостей. Вчера мы приняли предложение об участии в будущей европейской Премьер-лиге, которая гарантировала бы финансовую устойчивость клуба в будущем. И приняли формат будущего клубного чемпионата мира», – цитирует Бартомеу журналист Дермот Корриган.

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А вот слова Жосепа о своей работе в клубе.

«Мы пережили уход Тито Вилановы и несправедливое заключение Сандро Роселя. Мы получали оскорбления. Мы подвергались жестокой, несправедливой критике от некоторых изданий. Теперь и я, и члены совета директоров хотим перевернуть страницу. Желаем всего наилучшего следующему президенту и будем следить за успехами клуба. Именно члены клуба решают его судьбу – судьбу лучшего клуба в мире. Руководство с самого начала было нацелено на то, чтобы сделать «Барселону» самым уважаемым и любимым клубом мира. Мы более чем достигли этой цели.

После поражения от «Баварии» (2:8) отставка была бы самым простым решением. Сразу после поражения нужно было принять фундаментальные решения, которые должны были гарантировать клубу устойчивое будущее. Это пришлось бы делать во время пандемии – мы не могли оставить клуб в руках менеджеров с ограниченными навыками.

Кто приглашал бы тренера, подписывал футболистов? Кто добился бы того, чтобы Месси остался? Кто добился бы оптимизации зарплат? Это обязанности совета директоров.

Назначили новые выборы на ближайшую доступную дату. Отставка в более ранний период привела бы к кризису власти за считаные недели до принятия важнейших решений. У нас не было причин уходить в отставку, учитывая, что выборы были назначены на март. Мы не хотели сбегать из-за давления. В «Барселоне» переход власти должен быть упорядоченным», – приводит слова Бартомеу Marca.

Что за Суперлига, о которой говорил Бартомеу? Ранее сообщалось, что более 10 клубов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции ведут переговоры о создании европейской Премьер-лиги. Они планируют создать турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году.

57-летний Бартомеу президентствовал в «Барселоне» с 2014 года.

В июне 2021 года в клубе должны пройти перевыборы президента – теперь их, во всей видимости, сдвинут на более ранний срок.

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