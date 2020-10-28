Йозуа Киммих спас «Баварию» от проблем в матче второго тура Лиги чемпионов – его гол на 79-й минуте принес действующему победителю турнира сложную победу над «Локомотивом».
«Локомотив» провел отличную игру, здорово переходил из обороны в атаку, его быстрые футболисты доставили нам трудности. В конце нам повезло забить и взять три очка, но, конечно, нам надо прибавлять», – цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов УЕФА
«Бавария» впервые за 7 игр забила меньше трех. Все о достойном проигрыше «Локомотива»
- После двух туров у «Баварии» 6 очков – мюнхенцы на первом месте.
- «Локо» набрал 1 балл и делит третье место с «Зальцбургом», который упустил ничью в игре с «Атлетико».
Чемпионат Германии
Звезды «Баварии» пришли в «Кто хочет стать миллионером?». Как их успехи?
Чемпионат Германии
Левандовский – игрок года в Германии, Клопп не стал коучем года (Kicker)