Йозуа Киммих спас «Баварию» от проблем в матче второго тура Лиги чемпионов – его гол на 79-й минуте принес действующему победителю турнира сложную победу над «Локомотивом».

«Локомотив» провел отличную игру, здорово переходил из обороны в атаку, его быстрые футболисты доставили нам трудности. В конце нам повезло забить и взять три очка, но, конечно, нам надо прибавлять», – цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.