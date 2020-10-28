После поражения от «Брюгге» «Зенит» поставил себя в крайне неприятное положение. В Дортмунд питерцы явно не едут в ранге фаворита, поэтому после двух туров вполне могут случиться 0 очков и минимум шансов на плей-офф. Особенно в гостях у разозленной «Боруссии», которая в первой игре сгорела «Лацио».

На Сергея Семака обрушилось большое давление: неудача в Германии может стать третьей подряд, что слишком жирно для клуба с большим бюджетом и амбициями. Руководство «Зенита» публично поддержало тренера, но в медиа уже мелькают слухи о контактах с другими коучами: например, с Маурисио Почеттино. Заткнуть критиков Богданыч может удачной игрой в Лиге чемпионов.

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Сергей Семак Фото: Getty Images

Форма

Два поражения подряд – не самое настораживающее в форме сине-бело-голубых. Надо смотреть шире: а там у «Зенита» всего три победы в девяти последних матчах, и все домашние – над «Сочи», «Арсеналом» и «Уфой».

Из-за этого питерцы уже скатились на третье место в РПЛ – явно не на такой результат рассчитывали боссы, вываливая 32 миллиона на Вендела и Ловрена.

У «Боруссия» тоже все не так сладко: три поражения в шести последних матчах. Правда, в Бундеслиге пока порядок – там четыре победы в пяти играх и лишь очко отставания от лидирующего «Лейпцига».

Кто посмотрит матч по ТВ

Главные проблемы Семака – в атаке. Из-за травмы колена встречу пропустит Малком, из-за болезни выбыл Азмун. Коуч уточнил, что у Сердана не коронавирус. Зато Семак рассчитывает на Жиркова: «Юрий последние два дня тренировался с командой. Он готов. Посмотрим, сколько сможет ли сыграть. Самое главное – без травм».

У «Боруссии» тоже много травмированных: колено повредили Марсель Шмельцер и Дэн-Аксель Загаду, бедро – Нико Шульц. Эмре Джан подхватил коронавирус.

Сердар Азмун Фото: Getty Images

Лицом к лицу

«Боруссия» и «Зенит» встречались в 1/8 финала ЛЧ-2013/14. Немцы победили в Санкт-Петербурге 4:2, но уступили в Дортмунде (1:2).

Матч в Дортмунде стал дебютом в ЛЧ для Сергея Семака, который временно подхватил «Зенит» после ухода Лучано Спаллетти.

Та победа в Германии стала последней для «Зенита» в матчах с немецкими клубами: потом случилась 1 ничья и 5 поражений.

«Боруссия» выиграла 3 подряд домашних матча ЛЧ. Если обыграет «Зенит», то повторит лучшую серию впервые с 2013-го.

Этот матч станет для «Зенита» 50-м в ЛЧ (17 побед, 11 ничьих и 21 поражение). Ранее этой отметки достигали «Спартак» и ЦСКА.

«Боруссия» проиграла 2 из 3 последних матчей против российских клубов. Кроме «Зенита», дортмундцы уступили «Краснодару».

Эрлинг Холанн уже забивал «Зениту»: он отличился в 2018-м, когда питерцы проиграли «Мольде» в Лиге Европы.

Ориентировочные составы

«Боруссия»

«Зенит»

Котировки букмекеров

Победа «Боруссии»: 1,28

Ничья: 5,90

Победа «Зенита»: 10,00

Кажется, в чемпиона России не верит почти никто: букмекеры дают на победу Санкт-Петербурга огромный коэффициент. Вероятно, они правы, потому что в последнее время у «Зенита» большие проблемы в атаке: один гол в ворота «Брюгге» на своем поле + один мяч со стандарта часто пропускающему «Рубину» (17 банок в 12 играх).

В плохой форме Артем Дзюба, который последний раз забил лишь 26 сентября – дома разломанной «Уфе». Еще не будет Азмуна, а Вендел только вливается в питерскую тусовку. «Боруссия» же в трех последних матчах Бундеслиги пропустила ноль мячей – все это кричит о том, что три центральных защитника «Дортмунда» сдержат размякшего Дзюба, а без Артема «Зенит» не забьет.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – начало в 22:55. Если у вас нет поблизости ящика, то добро пожаловать на наш онлайн.

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