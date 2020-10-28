27 октября «Локомотив» очень достойно на своем поле противостоял «Баварии» и в середине второго тайма едва не повел в счете сам, но все же уступил – 1:2.
Иностранных пользователей твиттера удивила не только дерзость железнодорожников, но и поведение болельщиков «Локо»: как их само наличие на стадионе в разгар пандемии, так и то, что они не боялись оголяться в почти ноябрьскую погоду.
«Коронавирус поставил лайк», – юморит @KBWard61
– Прошу прощения, они забыли, что корона все еще существует?
– У России есть вакцина, детка.
– Корона для них не существует?
– Ты смешон. У Путина есть лекарство.
«То, что вчера на стадионе были болельщики, меня не удивляет, учитывая мнение наших русских сограждан, но все же это что-то потустороннее», – отметил
«Там что, лето?» – удивилась дама из вроде бы суровой Норвегии при виде раздетых русских фанатов.
@dougbagleyfdl пожаловался, что на английских аренах по-прежнему пусто:
«Смотрел матч «Локомотив» – «Бавария» в ЛЧ, и на стадионе были тысячи болельщиков. Возможно, он был заполнен на 40%. Это у вируса дискриминация в отношении английских болельщиков или он просто боится русских хулиганов?»
«Мне тоже нужна эта вакцина!» – шутит или просит всерьез @Lawjunky.
Но и без негатива в адрес красно-зеленой торсиды не обошлось:
«Русские фанаты такие токсичные, ребят. Они только свистели. Кроме гола Киммиха. Тогда они вдруг замолчали».