27 октября «Локомотив» очень достойно на своем поле противостоял «Баварии» и в середине второго тайма едва не повел в счете сам, но все же уступил – 1:2.

Иностранных пользователей твиттера удивила не только дерзость железнодорожников, но и поведение болельщиков «Локо»: как их само наличие на стадионе в разгар пандемии, так и то, что они не боялись оголяться в почти ноябрьскую погоду.

Лига чемпионов УЕФА Киммих сказал, что «Баварии» повезло в матче с «Локомотивом» 7 МИНУТ НАЗАД

«Коронавирус поставил лайк», – юморит @KBWard61

– Прошу прощения, они забыли, что корона все еще существует?

– У России есть вакцина, детка.

– Корона для них не существует?

– Ты смешон. У Путина есть лекарство.

«То, что вчера на стадионе были болельщики, меня не удивляет, учитывая мнение наших русских сограждан, но все же это что-то потустороннее», – отметил

«Там что, лето?» – удивилась дама из вроде бы суровой Норвегии при виде раздетых русских фанатов.

@dougbagleyfdl пожаловался, что на английских аренах по-прежнему пусто:

«Смотрел матч «Локомотив» – «Бавария» в ЛЧ, и на стадионе были тысячи болельщиков. Возможно, он был заполнен на 40%. Это у вируса дискриминация в отношении английских болельщиков или он просто боится русских хулиганов?»

«Мне тоже нужна эта вакцина!» – шутит или просит всерьез @Lawjunky.

Но и без негатива в адрес красно-зеленой торсиды не обошлось:

«Русские фанаты такие токсичные, ребят. Они только свистели. Кроме гола Киммиха. Тогда они вдруг замолчали».

Лига чемпионов УЕФА Круче игроков «Локо» только фанаты. Устроили ад для «Баварии» и почти вытащили ничью 6 ЧАСОВ НАЗАД