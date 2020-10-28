Конечно, все мы ждали очередной встречи Роналду и Месси. После ухода Криштиану из «Реала» монстры не пересекались на поле, а в ЛЧ последний раз рубились в пыльном 2011-м. Но придется еще подождать: Роналду подхватил коронавирус и не успел восстановиться на самоизоляции. Его последний тест вновь дал положительный результат, поэтому он по-прежнему закрыт на втором этаже своего особняка.

«Барса» же подходит к матчу с воодушевлением – особенно Месси. Президент клуба Жосеп Бартомеу сложил полномочия, и для многих это ознаменовалось началом перестройки. Во многом из-за Бартомеу Лео хотел покинуть родной клуб – вероятно, уже против «Юве» аргентинец выйдет окрыленным отличными новостями.

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Лионель Месси Фото: Getty Images

Форма

У «Ювентуса» все неоднозначно. Сначала кажется, что туринцы ни разу не проиграли в сезоне – круто же. Но если присмотреться, то видно три ничьи в шести матчах. А если капнуть еще глубже, то можно найти ничьи с «Кротоне» и «Вероной» – это совсем печально для гегемона.

Но у «Барсы» нет и такого. Победу над ноунеймами из Венгрии не берем, а видим, что каталонцы – 12-е в Примере. Да, они сыграли меньше остальных, но две победы в пяти матчах – явно низкий результат для «блауграны». Ко всему этому добавились поражения от «Хетафе» и в Класико – ноль очков в двух последних матчах.

Кто посмотрит матч по ТВ

У обеих команд тяжелые потери. У «Ювентуса» не будет травмированных Алекса Сандро и Джорджо Кьеллини, под вопросом выход Маттейса де Лигта. А главное – по телевизору футбол посмотрит Криштиану Роналду. Португалец продолжает борьбу с коронавирусом, и последний текст вновь оказался положительным.

У «Барселоны» проблем не меньше. Во-первых, не будет двух центральных защитников: Самуэль Умтити еще набирает форму, а Жерар Пике был удален в последнем матче. Еще не будет Филиппе Коутиньо и Марк-Андре тер Стегена.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Лицом к лицу

«Ювентус» не забивает «Барсе» уже 3 матча подряд. Правда, каталонцы в них тоже дважды ушли без голов.

«Юве» не проигрывает «Барсе» дома уже 6 матчей (3 победы и 3 ничьи).

«Барса» не проигрывает итальянцам в ЛЧ 6 матчей подряд (4 победы и 2 ничьи).

У каталонцев лишь одно поражение в 17 последних матчах группового этапа.

Если «Ювентус» выиграет, то победа станет для «бьянконери» 100-й в ЛЧ (в 200-м матче в турнире).

Роналду забил 15 мячей в 20 последних матчах против «Барселоны».

Месси и Криш последний раз встречались в ЛЧ в 2011 году. Всего они провели друг против друга 3 матча ЛЧ: у Лео 3 мяча, у Роналду – 0.

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Барселона»

Котировки букмекеров

Победа «Ювентуса»: 2,98

Ничья: 3,56

Победа «Барселоны»: 2,45

Обе команды находятся не в лучшей форме: Пирло только перестраивает команду, а у «Барсы» давно все сломалось. Сложно предсказать фаворита: с одной стороны, «Юве» играет дома, с другой, каталонцы выглядят предпочтительнее у букмекеров.

Но вряд ли это будет результативная игра: в последних четырех матчах «Барса» забила больше одного только несчастному «Ференцварошу». «Юве» тоже пока не поражает яркой атакой. Вряд ли команды осилят больше двух мячей на двоих.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1» – начало в 22:55. Если у вас нет поблизости ящика, то добро пожаловать на наш онлайн.

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