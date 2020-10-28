В матче второго группового этапа Лиги чемпионов «Реал» на выезде сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Мадрид» пропустил по голу в каждом тайме и к 87-й минуте горел 0:2. У испанцев многое не получилось – возможно, из-за отсутствия взаимопонимания.

Ярким доказательством этому служит случай в перерыве. Карим Бензема, общаясь с одноклубниками, на французском попросил Ферлана Менди не пасоваться с Винисиусом: «Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас». По информации RMC Sport, Винисиус в этот момент находился в паре метрах от одноклубников.