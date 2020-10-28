В матче второго группового этапа Лиги чемпионов «Реал» на выезде сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Мадрид» пропустил по голу в каждом тайме и к 87-й минуте горел 0:2. У испанцев многое не получилось – возможно, из-за отсутствия взаимопонимания.
Ярким доказательством этому служит случай в перерыве. Карим Бензема, общаясь с одноклубниками, на французском попросил Ферлана Менди не пасоваться с Винисиусом: «Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас». По информации RMC Sport, Винисиус в этот момент находился в паре метрах от одноклубников.
Бензема вдохновил партнеров на камбэк: он забил первый мяч на 87-й минуте, а Каземиро на 92-й спас ничью для «Мадрида».
- В Примере-2020/21 Винисиус забил 2 мяча. В чемпионате Испании-2019/20 у него набралось 3+2 в 29 матчах, у Бензема – 21+8 в 37 играх.
- Летом 2018-го «Реал» заплатил за Винисиуса 45 млн евро.