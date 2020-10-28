Когда Сергей Семак был футболистом, его уважали более-менее все. Он по-джентльменски вел себя на поле, не хамил журналистам и не светился в мутных историях, зато оставался одним из самых полезных и умных российских игроков.

У него фактически идеальная карьера: выиграл золото с ЦСКА, сгонял в Европу, вовремя вернулся, впечатлил Хиддинка, стал капитаном сборной, взял два титула с «Рубином», возбудил Спаллетти, набрал чашек с «Зенитом», а потом плавно перешел к тренерской работе.

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Все коучи отмечали мощнейший футбольный интеллект Сергея – например, Лучано прогнозировал, что Семак станет лучшим тренером в мире. Он действительно получил фантастическое образование, причем не только в Коверчано, но и на практике. Сергей старался впитывать лучшее у всех, с кем сотрудничал – от Слуцкого до Капелло, от Хиддинка до Бердыева, от Виллаш-Боаша до Луческу. Конспекты Семака переполнены крутейшими методиками – остается лишь выбирать и применять самые оптимальные.

Андре Виллаш-Боаш и Сергей Семак Фото: Getty Images

После того, как Сергей вытащил «Уфу» в еврокубки, возникло стойкое ощущение: Семаку-тренеру будут респектовать еще сильнее, чем когда он сам играл в футбол. Но затем экс-капитана сборной позвали в «Зенит», и его авторитет постепенно растворился.

В первый сезон Сергея почти не критиковали за примитивный игровой стиль – понимали, что после Боаша, Луческу и Манчини надо просто взять золото. Огонь по Семаку открыли только в начале прошлой зимы, когда «Зенит» разменял первый посев на четвертое место в лигочемпионской группе. «Это не катастрофа», – уверял тренер, но его не слушали. «Зенит» вместе с коучем убивали за трусливый домашний матч с «Лейпцигом» и абсолютное безволие в Лиссабоне. Сергей игнорировал эти набросы, но их становилось все больше.

В итоге оставшийся без еврокубков «Зенит» спокойно грохнул всех в России, но этому очень сдержанно радовались даже в Петербурге. Всплыла очевидная тактическая моногамия Семака (забросы на Дзюбу), плюс каждый судейский скандал связывали с влиянием богатого и неуязвимого чемпиона. Стало ясно: чтобы «Зенит» и Семака снова зауважали, нужно показать серьезный результат в ЛЧ – например, впервые за пять лет выйти в плей-офф турнира.

Питеру снова досталась проходимая группа, но в первом же туре «Зенит» дома обделался против коронавирусного «Брюгге». Спустя три дня питерцев наказал «Рубин» – так Семак вылетел с первой строчки РПЛ. Обстановка реально накалилась. У чемпиона нет ни игры, ни результата – логично, что в этом обвиняют тренера. В реплаях к твитам зенитовского аккаунта Семака называют тряпкой и просят убираться. Причем такие посты пишут не боты, а вполне живые люди.

Сергей Семак Фото: Getty Images

Глобально Сергей раздражает по трем причинам. Во-первых, он дает абсолютно бесцветные, унылые, антихаризматичные интервью. У него конкретно спрашивают, какой футбол он хочет поставить «Зениту», но получают совершенно абстрактные и банальные ответы. Пресс-конференции Семака настолько переполнены водой, что в соцсетях уже сделали специальное бинго для тренерских штампов. «Матч был сложный», «соперник достойный», «обстановка в команде хорошая» – такие клише прокатывают ровно до того момента, пока команда не начинает буксовать. Сейчас оправдания Семака выглядят довольно жалко, особенно если учесть, что тренер никогда не берет ответственность на себя – виноваты все, кроме него.

Во-вторых, Сергей явно не рискует ссориться с Дзюбой. Семак пытался менять капитана, но нарывался на жесткое возмущение. Разумеется, публично коуч уверяет, что неравнодушие Артема – это супер, но по факту форвард стал неприкасаемым. К середине осени он однозначно утомился, но пассивный Дзюба все равно выходит и мучается. Нерешительность Семака напрягает и удивляет – в целом ясно, почему тренера начали ассоциировать с тряпкой.

В-третьих, Сергей Богданович никак не прояснил ситуацию по Ивановичу. Если смотреть на метрики, Бано был одним из самых стабильных и важных игроков «Зенита» в прошлом сезоне, но ему даже не предложили новый контракт. По Петербургу витает инсайд: от защитника, который теперь рубится в АПЛ, отказался лично Семак – его не устраивало космическое влияние серба в раздевалке. Поэтому Бранислава тихо слили, а вместо него подписали Деяна Ловрена. Результат этого убыточного размена виден сразу. С Ивановичем «Зенит» ни разу не потерял очки в РПЛ-2019/20, если забивал первым. С Деяном таких встреч уже три: «Урал», «Спартак» и «Рубин». Цирк на последних секундах против «Брюгге» тоже на совести Ловрена. Семак говорит, что приход хорвата не ослабил «Зенит», но есть суровая статистика, с которой не поспорить.

Деян Ловрен после матча Аргентина – Хорватия Фото: Getty Images

Кризис в питерском клубе зрел давно – даже странно, что все рвануло так поздно. Причем Семак сам виноват в этой ситуации: он не определился с риторикой и тактикой, проиграл Дзюбе битву авторитетов, а еще глупо лишился лучшего ЦЗ в Премьер-лиге. Спасти сезон будет невероятно трудно – пока складывается впечатление, что «Зенит» затонет еще глубже.

Все решат три ближайших матча, но сейчас невозможно понять, за счет чего Семак собирается набирать очки с «Боруссией» и «Лацио». Скорее всего, у него вообще нет плана на эти игры. Зато уже заготовлены безотказные формулировки для пресс-конференций, но в этот раз не помогут даже они.

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