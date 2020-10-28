Российский «Краснодар» сыграет с «Челси» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.

«Краснодар»

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«Челси»

Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.

  • Соперники «Краснодара» и «Челси» в группе – «Севилья» и «Ренн».
  • Для «быков» предстоящий матч – первый домашний в истории Лиги чемпионов.

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