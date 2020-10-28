Российский «Зенит» сыграет с «Боруссией» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.
«Зенит»
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«Боруссия»
Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.
- Соперники «Зенита» и «Боруссии» в группе – «Лацио» и «Брюгге».
- Петербуржцы в первом матче проиграли бельгийскому клубу, «шмели» – римлянам.
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