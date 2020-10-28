Российский «Зенит» сыграет с «Боруссией» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.

«Зенит»

Лига чемпионов УЕФА
«Он играет против нас». Бензема попросил Менди не отдавать мяч Винисиусу
6 ЧАСОВ НАЗАД

«Боруссия»

Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.

  • Соперники «Зенита» и «Боруссии» в группе – «Лацио» и «Брюгге».
  • Петербуржцы в первом матче проиграли бельгийскому клубу, «шмели» – римлянам.

За что презирают Семака? Дзюба, Иванович и другие грехи

Чемпионат Англии
Пикфорд нанял телохранителей после смертельных угроз. Все из-за травмы Ван Дейка
7 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА
За что презирают Семака? Дзюба, Иванович и другие грехи
5 ЧАСОВ НАЗАД