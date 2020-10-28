Группа E

Лига чемпионов УЕФА Супер Фрэнк, регги и фанаты «Челси». Как «Краснодар» привез 0:4 в ЛЧ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ

Голы: Хадсон-Одои 37', Вернер 76', Зиех 79', Палисик 90'

Что нужно знать: «Челси» пробил два пенальти, реализовал один и увез крупную сверхпобеду из Краснодара. «Быки» потерпели первое поражение на групповом этапе ЛЧ, но смотрелись вполне достойно – при счете 0:1 Юрий Газинский попал в перекладину. Первого гола на своей арене в главном еврокубке «Краснодару» придется подождать как минимум до 24 ноября.

Что нужно увидеть: нереализованный пенальти Джорджиньо – мяч едва не отскочил в сетку от спины Матвея Сафонова.

Цифры матча: Тимо Вернер сравнялся по голам в рамках Лиги чемпионов с самим Эденом Азаром (по 8). Все 8 мячей Вернер забил в выездных встречах. В последних 15 матчах ЛЧ Хаким Зиех поучаствовал в 13 голах – шесть голов и семь голевых передач.

Гол: Де Йонг 55'

Что нужно знать: «Севилья» Хулена Лопетеги второй тур подряд сыграла скромно, но крайне продуктивно. Сперва испанцы увезли ничью со «Стэмфорд Бридж», а сегодня минимально обыграли «Ренн». 4 и 24 ноября «Севилье» предстоят «стыковые» матчи с «Краснодаром» – пока же она вместе с «Челси» возглавила группу E.

Что нужно увидеть: убаюкивающий, а затем резко жалящий билд-ап «Севильи» перед голом.

Цифра матча: 0 – ровно столько голов пропустила «Севилья» в этой Лиге чемпионов. Аналогичные показатели у «Челси» и «Ливерпуля», все остальные команды пропустили минимум по разу.

Группа F

Голы: Санчо 78', Холанн 90'

Что нужно знать: «Зенит» весь матч терпел, но все же пропустил на 78-й минуте – Джейдон Санчо отличился с пенальти. В самом конце игры Эрлинг Холанн реализовал буллит и подвел итог печальному выступлению команды Сергея Семака. Сине-бело-голубые потерпели второе поражение подряд (в первом туре они уступили «Брюгге», 1:2) и пока идут без набранных баллов.

Что нужно увидеть: скриншот из статистики матча, на котором видно, сколько раз «Зенит» пробил в створ.

Цифра матча: 0 голов забил Артем Дзюба в последних восьми матчах за сборную России и «Зенит». Сегодня Сергей Семак заменил Артема в перерыве.

Голы: Ванакен 42' – Корреа 14'

Что нужно знать: бельгийцы и римляне сгоняли вничью и возглавили группу F, на их счету по четыре очка, у «Боруссии» – три, «Зенит» ютится на дне с баранкой.

Цифры матча: согласно картам xG, «Брюгге» наиграл на 2.17 гола, «Лацио» – на 0.71. Однако ворота римлян защищал Пепе Рейна, который в 38 лет находится в отличной форме. Еще один матч – и Рейна догонит по числу встреч, проведенных в европейских клубных турнирах, легендарного Хави, а впереди останутся лишь Криштиану Роналду и Икер Касильяс.

Группа G

Голы: Дембеле 14', Месси 90'

Что нужно знать: все ждали противостояния Лео Месси и Криштиану Роналду, но португалец не смог выйти на поле из-за положительного теста на коронавирус. В отсутствие Криштиану «бьянконери» уступили на своем поле со счетом 0:2, в составе «Барсы» отличились Усман Дембеле и Месси (с пенальти). Француз забил в обоих матчах ЛЧ в этом сезоне («Ференцварошу» и «Ювентусу») – в Ла Лиге он не забивал больше года.

Что нужно увидеть: потрясный гол Дембеле.

Цифра матча: три гола в ворота «Барселоны» забил Альваро Мората – все они были отменены из-за офсайдов. Интересно, кто-нибудь еще оформлял подобный хет-трик в ЛЧ?

Голы: Нгуен 59', Боли 90' – Цыганков 28', Де Пена 41'

Что нужно знать: «Динамо» приехало в гости к «Ференцварошу», который тренирует бывший футболист киевлян Сергей Ребров. Клуб из Киева повел со счетом 2:0 уже в первом тайме, но во втором упустил победу – венгры спаслись в компенсированное время благодаря голу ивуарийца Франка Боли.

Цифра матча: Мирча Луческу стал самым пожилым тренером в истории, чья команда отметилась голом на групповом этапе ЛЧ – в июле румынскому специалисту исполнилось 75. Напомним, что в первом туре киевляне всухую уступили «Ювентусу» (0:2).

Группа H

Голы: Кин 64', 79'

Что нужно знать: парижане реабилитировались за поражение от «Манчестер Юнайтед», победив на выезде чемпиона Турции. Арендованный у «Эвертона» Мойзе Кин пребывает в огне: сегодня оформил дубль в ворота «Башакшехира», 24 октября – пригасил дублем «Дижон». Неймара заменили на 26-й минуте из-за травмы – бразилец повредил мышцу на левой ноге и заплакал.

Что нужно увидеть: эпизод, где Кейлор Навас перевоплотился в полевого игрока.

Цифра матча: начиная с сезона-2017/18 Килиан Мбаппе отдал 14 голевых передач в рамках Лиги чемпионов. Это лучший показатель среди всех игроков.

Голы: Гринвуд 21', Рэшфорд 74', 78', 90', Марсьяль 87'

Что нужно знать: Уле-Гуннар Сульшер неожиданно раздел тактического гика Юлиана Нагельсманна с неприличным счетом, причем абсолютно по делу: согласно картам xG, «МЮ» наиграл на 2.48 гола, «Лейпциг» – на 0.44. Маркус Рэшфорд оформил хет-трик и с учетом гола в Париже выбился в лидеры бомбардирской гонки ЛЧ, 22-летний англичанин записал в свой актив уже четыре гола.

Что нужно увидеть: Маркус Рэшфорд в огне – посмотрите, насколько легко он разобрался с топчиком Дайо Упамекано. Кстати, англичанин оформил хет-трик, выйдя на замену на 63-й минуте вместо Мэйсона Гринвуда, который сегодня тоже отличился.

Цифра матча: «МЮ» поддержал общий тренд английских клубов – одержал уверенную сухую победу. Всего во втором туре Лиги чемпионов команды из АПЛ одержали четыре победы с общим счетом 14:0.

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