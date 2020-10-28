Хозяева на равных начали матч с грозным соперником. На 12-й минуте «Челси» заработал пенальти – Джорджиньо переиграл Сафонова, но пробил в штангу. В последующие 23 минуты игра была равной, а потом Сафонов ошибся, не справившись с не самым сложным ударом Одои.

На второй тайм «быки» вышли с бешеным настроем, на 56-й минуте случился большой момент, но лондонцев спасла перекладина. Было и еще несколько шансов у хозяев поля, но на 74-й минуте «синие» заработали второй 11-метровый – удар Вернера был настолько сильным, что Сафонов, даже угадав направление, не успел к мячу. Вскоре после этого Зиех убил интригу, а на 90-й минуте Палиск окончательно подвел черту – 4:0.