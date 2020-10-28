Хозяева на равных начали матч с грозным соперником. На 12-й минуте «Челси» заработал пенальти – Джорджиньо переиграл Сафонова, но пробил в штангу. В последующие 23 минуты игра была равной, а потом Сафонов ошибся, не справившись с не самым сложным ударом Одои.
На второй тайм «быки» вышли с бешеным настроем, на 56-й минуте случился большой момент, но лондонцев спасла перекладина. Было и еще несколько шансов у хозяев поля, но на 74-й минуте «синие» заработали второй 11-метровый – удар Вернера был настолько сильным, что Сафонов, даже угадав направление, не успел к мячу. Вскоре после этого Зиех убил интригу, а на 90-й минуте Палиск окончательно подвел черту – 4:0.
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- В стартовом составе «Челси» вышли три немца (Рюдигер, Хаверц и Вернер) – это повторение рекорда для ненемецких команд. Столько же выставил «Арсенал» в марте 2014-го (Мертесакер, Подольски, Озил), причем против немецкого клуба – «Баварии» в Мюнхене. Тогда «канониры» сыграли вничью (1:1), но вылетели из-за домашнего поражения в первой игре, а забивали только немцы – Подольски у лондонцев, Швайнштайгер у мюнхенцев.
- «Челси» выиграл шесть из семи матчей против русских клубов (при одном поражении). При этом уже в пяти встречах в рамках ЛЧ «синие» очков не теряют.
- «Краснодар» проиграл дебютный домашний матч в ЛЧ и поддержал печальную тенденцию. Предыдущие шесть русских клубов в ЛЧ первые домашние игры тоже не взяли (2 ничьи, 4 поражения).
- На 14-й минуте Джорджиньо смазал пенальти. Он обязательно забивал в первых 8 пенальти в составе «Челси», но в последних четырех попытках это уже вторая его осечка.
- На 37-й минуте Хадсон-Одои открыл счет. Поскольку это была первая домашняя игра «Краснодара» в истории ЛЧ, то – совпадение – гол англичанина стал первым в истории домашних игр «Краснодара» в ЛЧ.
- Парень, которому только 7 ноября стукнет 20, стал вторым тинейджером-голеадором за время выступлений «синих» в ЛЧ. Первым это сделал в прошлом сезоне Рис Джеймс.
- По итогам первого тайма у «Челси» оказалось сумасшедшее преимущество по владению мячом (74%-26%), но «Краснодар» не сильно отстал по ударам (6-7) и ударам в створ (2-3).
- В середине второй половины встречи гости вновь получили право на 11-метровый, и Тимо Вернер был безжалостен. Немец забил восьмой мяч в ЛЧ, и все восемь он добыл исключительно на выезде.
- Палисик – 13-й футболист «Челси», отличившийся голом в официальных матчах сезона-2020/21. Это наибольший результат среди клубов АПЛ (если вычесть автоголы).
- Голкипер «Челси» Менди четвертый матч подряд отыграл на ноль: два в ЛЧ и два в АПЛ. Предыдущие три игры вообще заканчивались в нулевую ничью.
- И у него больше сухарей в ЛЧ, чем у Кепы Арризаблаги (1).
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