«Краснодар» проиграл «Челси» в матче второго круга группового раунда Лиги чемпионов – 0:4. Матч начался с неоднозначной сцены – перед стартовым свистком футболисты английского клуба в полном составе встали на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter против любых проявлений расизма. Некоторые игроки домашней команды присоединились, но большинство остались стоять.

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В английском твиттере начался ад: «быков» упрекали во всех смертных грехах и желали поражения с крупным счетом в наказание за неуважение и дерзость. «Просто безумие, насколько открытый расизм все еще распространен во многих частях мира», – написал один из фанатов.

«Что ж, как минимум половина игроков «Краснодара» не преклонили колено. Почему меня это не удивляет в исполнении команды из России?» – поделился мыслями другой фан.

«Очень хочу, чтобы «Краснодар» размазали после отказа встать на одно колено», – отдельные болельщики желали увидеть наказание на футбольном поле.

Игроки «Краснодара» – расисты?

Перед матчем между английским «Манчестер Сити» и «Марселем» случилась похожая ситуация. Футболисты «горожан» в полном составе привстали на одно колено, а их оппоненты выстроились в ряд около центрального круга.

Реакция британских болельщиков была аналогичной – французов распекали за неуважение и называли их поведение позором. Это глупо как минимум по двум причинам – первая не применима к кейсу «Краснодара», но делает возмущение англоязычного твиттера еще более нелепым. По информации французских медиа, игроки «Марселя» выстроились в полукруг ради минуты молчания в память о погибшем школьном учителе.

Второй повод посмеяться над гневом в соцсетях – привычность ритуала для чемпионата Англии и его полное отсутствие в других лигах. Когда движение Black Lives Matter только начиналось, в АПЛ активнее всех подключились к акции: несмотря на запрет демонстрации политических жестов, лига одобрила преклонение колена перед каждым матчем. В новом сезоне процедуру не забанили, и команды договорились сохранить традицию.

В чемпионатах Франции и России футболисты не встают на одно колено перед встречами. Игроки «Марселя» и «Краснодара» просто поступили так, как им привычно, а «Манчестер Сити» и «Челси» последовали английской привычке. Никаких договоренностей на этот счет нет, как и правил в регламенте. «Быки» не преклонили колено не в качестве протеста – они не расисты и не собираются ущемлять ничьи права. Отсутствие поддержки не равняется отрицанию.

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