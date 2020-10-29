За 39 дней до первого финала «Челси» в Лиге чемпионов «Краснодар» провел дебютный матч в истории – против красносулинской «Ники» во втором дивизионе. Прошло 12 лет, и на жеребьевке главного еврокубка русский новодел и британский клуб с многолетними традициями поместили в одну группу. И спустя 12 лет после той развилки между стартом и величием «Челси» приехал на юг России – на потрясающий стадион мирового уровня с роскошным парком и суперблагоустроенной территорией.

Клуб Сергея Галицкого планомерно шел к гимну Лиги чемпионов. Еще в 2014-м на стадионе «Кубань» миллиардер боролся с фанатами, которые лузгали семечки, – пошел против многолетних южных традиций. В 2020-м вежливые и обученные стюарды спокойно и без нервов напоминали зрителям у входов о масках и перчатках.

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«28 октября вышло постановление правительства, по которому мы не можем пустить вас без защитных средств», – планомерно втолковывал какому-то мужчине у 15-го гейта волонтер. Через паузу болельщик отошел и почему-то буркнул стоявшему рядом приятелю: «***** [Любили] они эту Конституцию». Поправки, видимо, нравятся не всем.

«Краснодар» – «Челси», болельщик в маске и перчатках Фото: Getty Images

Пространство перед входом в Гализей (так в городе называют стадион владельца клуба – по аналогии с римской исторической ареной) за последний год потихоньку обживается местными развлечениями. Кубанский колорит, конечно, прорывается и чувствуется в подходе, и от этого в зоне у гейтов можно встретить продавцов воздушных шариков и людей со сладкой ватой. Кажется, на юге любой модный лофт можно превратить в анапскую набережную.

Самый свежий интертейнмент – тучный темнокожий мужчина, из колонки которого пело «Краснодар» – чемпион, «Краснодар» – number one», аранжированное в стиле регги. Неизвестно, как и чем он зарабатывает – за 1,5 часа наблюдений к нему подошли два желающих сфотографироваться и столько же кинувших монету в кофр.

Билеты на «Челси» в день старта продаж разлетелись всего за 32 минуты. Горожане занимали очередь с четырех утра, но уже в половину десятого напоролись на табличку Sold Out. Наверное, когда стоишь 5,5 часов на довольно ветреной территории и все равно не попадаешь на арену, чувствуешь себя достаточно неприятно.

Пресс-служба «быков» оперативно предупредила всех обиженных на повышенный ажиотаж о борьбе с перекупщиками. В клубе обещали блокировку билетов, купленных с рук, и, кажется, в этой битве победили – по крайней мере, перед кассами не дежурили мужчины с хитрыми лицами, наваривающиеся на проходках. Редкое событие для кубанской столицы, где регулярно на сайтах частных объявлений можно найти билеты на любые места. А сейчас даже на «Челси» девушки в окошках касс редко-редко поднимали глаза на единичных желающих уточнить, точно ли не появились лишние тикеты.

Коронавирус оставил вне Краснодара не только фанатов с семечками, но и ультрас «синих» из Британии. Леди и джентльмены в цветах лондонского клуба кучковались перед ареной вместе, приветствовали друг друга чантами на английском, но затем быстро переходили на русский – на Лигу чемпионов приехали только члены локального фан-клуба. Но их традиции были заметны даже здесь – болельщики слонялись в футболках с фамилиями Терри и Лэмпарда на спинах, никаких новых героев современность пока не подогнала.

Во время гимна Лиги чемпионов тифози «Краснодара» развернули гигантский баннер с фразой «Многое уже за плечами, но сколько еще впереди». Состав, выставленный Мурадом Мусаевым, скорее, говорил не о прошлом или будущем, а о настоящем – тренер едва наскреб 11 живых футболистов, в запасе остались лишь четыре парня из академии, два опытных вратаря и Магомед-Шапи Сулейманов.

Краснодарский стадион ожил на четвертой минуте – помог высокий прессинг и пара ошибок «Челси». Центр обороны «быков» Мартынович – Кайо заметно нервничал (особенно бразилец), а с учетом уровня нападения соперника пропущенный мяч казался делом времени. Зрители почти не удивились привезенным Кайо пенальти, зато вдохновились сэйвом задницы Матвея Сафонова.

Вратарь «быков» давно мучает наблюдателей двойственностью оценок – одни считают его полубогом и тащилой, другие не находят в спасениях Моти ничего героического. За 40 минут молодой голкипер подкормил и первых, и вторых – на 11-метровом Сафонову явно повезло, а вот несложный щелчок Хадсона-Одои безоговорочно на его совести. Зато фанаты лишь поддержали недотепу протянутым скандированием имени и фамилии.

Матвей Сафонов, «Краснодар» – «Челси» Фото: Getty Images

«Краснодар» плотно насыщал среднюю линию в защите и с трудом разжимался в контратаки. С трибун было хорошо заметно, насколько важен для команды Маркус Берг – он часто руками руководит партнерами и жестами показывает, куда бежать и в нападении, и в давление на чужой трети. Когда из прессинга впереди выключался опытный швед, то Менди, Рюдигер и Зума как будто выдыхали – хозяева позволяли им спокойный позиционный розыгрыш.

В фан-секторе «синих» верховодили человек 20-30 – они явно приободрились после гола Хадсона-Одои и заводили кричалки типа Our Chelsea, Our Chelsea. Их даже не огораживали от остальных зрителей, но слышно из их угла центральной трибуны местами было даже громче, чем ультрас «Краснодара» с востока.

«Краснодар» – «Челси», фанаты «синих» на трибуне стадиона, 28 октября Фото: Getty Images

После перерыва «быки» пошли вперед, но 10,5 тысячи человек не зажигали футболистов, как при переполненном стадионе. При втором пенальти сектор «Челси» зарядил «Ti-i-i-mo Werner», и немец с точки пробил намного увереннее, чем Джорджиньо в первой половине. Тут с мест потянулись первые зрители, но их было не так много – спустя четыре минуты после гола Хакима Зиеша струйки людей в черно-зеленых шарфах выглядели в три раза насыщеннее. Им вслед лишь неслось «Su-u-uper Frank, Su-u-uper Frank, Super Franky Lampard».

Даже после 0:4 у Магомеда-Шапи Сулейманова нашлись силы поаплодировать болельщикам, затем к нему присоединились другие футболисты. Все оставшиеся на арене тоже похлопали в ответ, и это было единственной возможной благодарностью за игру при колоссальной разнице в классе.

Вероятно, Сергей Галицкий будет сильно разочарован – наверняка в сильнейшем составе «Краснодар» бы не выключился так ярко в последние 20 минут. Но к нему действительно пришли люди – в том же 2014-м на дебютную игру в квалификации Лиги Европы на стадион «Кубань» свозили автобусами (а затем стыдливо прятали) сотрудниц «Магнита» и военных. Спустя шесть лет к Галицкому приехал клуб, в год дебюта «быков» игравший в финале Лиги чемпионов. И люди на арене были благодарны ему, что увидели звезд «Челси» собственными глазами.

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