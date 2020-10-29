Поскольку «Краснодар» и «Локо» играли дома при хоть как-то заполненных трибунах, а «Зенит» оказался в пустом Дортмунде, именно его матч оказался самым неатмосферным.

Единственными достойными внимания событиями стали сенсационная замена Артема Дзюбы в перерыве и судьбоносный пенальти. За вечер в ворота двух русских клубов поставили три 11-метровых. А!!! Еще Холанн опять забил.

Лига чемпионов УЕФА
🐝 «Зенит» реанимирует шансы на плей-офф с «Боруссией». Составы и лайв
ЧАС НАЗАД
  • В шести матчах двух стартовых туров ЛЧ клубы РПЛ одержали 0 побед при четырех поражениях.
  • «Зенит» не выиграл четвертый официальный матч подряд (и пятый за последние шесть игр).
  • «Зенит» подпортил статистику: до этого вечера он не проигрывал в 50% выездных еврокубковых матчах против немцев. Теперь в 11 матчах 6 неудач при 3 победах и 2 ничьих.
  • «Боруссия» была в 12 минут от того, чтобы всего лишь во второй раз за пять выездов в Россию остаться без победы.
  • «Зенит» шесть домашних матчей подряд непобедим для немецких соперников (3 победы и 3 ничьи).
  • Артем Дзюба в восьмом матче подряд не забивает. Лишь во второй раз за этот отрезок он был заменен.
  • А вот Эрлинг Холанн в 9 официальных матчах сезона вколотил 8-й мяч. А в ЛЧ у него 2/2.
  • C учетом прошлого сезона юный норвежец уже настрелял 12 мячей в 10 матчах главного клубного турнира.

За что презирают Семака? Дзюба, Иванович и другие грехи

Лига чемпионов УЕФА
За что презирают Семака? Дзюба, Иванович и другие грехи
8 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА
Семак уже побеждал в Дортмунде. Надо повторить, чтобы спасти карьеру
12 ЧАСОВ НАЗАД