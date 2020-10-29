Поскольку «Краснодар» и «Локо» играли дома при хоть как-то заполненных трибунах, а «Зенит» оказался в пустом Дортмунде, именно его матч оказался самым неатмосферным.

Единственными достойными внимания событиями стали сенсационная замена Артема Дзюбы в перерыве и судьбоносный пенальти. За вечер в ворота двух русских клубов поставили три 11-метровых. А!!! Еще Холанн опять забил.