Поскольку «Краснодар» и «Локо» играли дома при хоть как-то заполненных трибунах, а «Зенит» оказался в пустом Дортмунде, именно его матч оказался самым неатмосферным.
Единственными достойными внимания событиями стали сенсационная замена Артема Дзюбы в перерыве и судьбоносный пенальти. За вечер в ворота двух русских клубов поставили три 11-метровых. А!!! Еще Холанн опять забил.
Лига чемпионов УЕФА
🐝 «Зенит» реанимирует шансы на плей-офф с «Боруссией». Составы и лайв
- В шести матчах двух стартовых туров ЛЧ клубы РПЛ одержали 0 побед при четырех поражениях.
- «Зенит» не выиграл четвертый официальный матч подряд (и пятый за последние шесть игр).
- «Зенит» подпортил статистику: до этого вечера он не проигрывал в 50% выездных еврокубковых матчах против немцев. Теперь в 11 матчах 6 неудач при 3 победах и 2 ничьих.
- «Боруссия» была в 12 минут от того, чтобы всего лишь во второй раз за пять выездов в Россию остаться без победы.
- «Зенит» шесть домашних матчей подряд непобедим для немецких соперников (3 победы и 3 ничьи).
- Артем Дзюба в восьмом матче подряд не забивает. Лишь во второй раз за этот отрезок он был заменен.
- А вот Эрлинг Холанн в 9 официальных матчах сезона вколотил 8-й мяч. А в ЛЧ у него 2/2.
- C учетом прошлого сезона юный норвежец уже настрелял 12 мячей в 10 матчах главного клубного турнира.
Лига чемпионов УЕФА
За что презирают Семака? Дзюба, Иванович и другие грехи
Лига чемпионов УЕФА
Семак уже побеждал в Дортмунде. Надо повторить, чтобы спасти карьеру