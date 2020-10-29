«Барселона» обыграла «Ювентус» в матче второго раунда группового этапа Лиги чемпионов – 2:0.
Гости могли выиграть встречу, если бы не любовь нападающего туринцев Альваро Мораты к офсайду. Испанец оформил хет-трик, но ни один из мячей страйкера не засчитали из-за положения вне игры.
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На 55-й экс-нападающий «Реала» в третий раз вогнал мяч в сетку. Момент был неоднозначным, и судьи на ВАР пару минут чертили линии. В итоге арбитр встречи Данни Маккели получил нужные указания завершил хет-трик форварда.
- «Барселона» лидирует в группе G, у команды шесть очков.
- «Ювентус» на второй позиции с тремя баллами.
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