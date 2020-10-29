Матчи без интершума всегда манят возможностью послушать тренеров. Жаль, что Семак и Фавр не кричали ничего глубокого. Их подсказки почти не вылезали за рамки «В защите поуже, в атаке пошире». Впрочем, сама игра тоже вышла неглубокой с точки зрения тактики.

Главное: Семак сковал «Боруссию»

Лига чемпионов УЕФА За что презирают Семака? Дзюба, Иванович и другие грехи 17 ЧАСОВ НАЗАД

В защите Семак активировал схему 4-1-4-1. Кузяев вновь вступил в игру, чтобы обмануть телетактиков: они нарисовали Далеру место на фланге, хотя на самом деле он смещался в центр и помогал на отрезках без мяча. Рядом с ним разместился Вендел, а роль опорника была предписана Барриосу.

При этом «Зенит» отвернулся от прессинга. Уже на 6-й минуте Семак на всю «Сигнал Идуна Парк» скомандовал Дзюбе защищаться по Витселю или Дауду. Это вело к более сбитой и компактной конструкции на своей половине.

Защитная схема «Зенита» – 4-1-4-1 Фото: Other Agency

4-1-4-1 дала монолитный эффект. Эта схема отлично ответила игровым чертам «Боруссии».

Нынешний «Дортмунд» – это высокие позиции для Геррейру и Мёнье. Они позволяют Санчо и Рейне отступать в полуфланги и играть без оглядки на края – ширина там сохраняется. Прибавьте сюда свободную позицию Ройса – получите идеальные условия для локальных перегрузов.

Если проще, система Фавра позволяет Санчо, Рейне и Ройсу сбиваться в группы с другими игроками и продвигать мяч в штрафную короткими комбинациями. «Зенит» должен был это пресечь.

Атака «Боруссии». Высокая позиция Геррейру освободила Санчо Фото: Other Agency

4-1-4-1 вызову ответила. Две линии по четыре игрока – провайдер нужной плотности. Опорник может перескакивать из одной зоны в другую и помогать там, куда стягивается соперник. Все это сработало против «Боруссии» на концептуальном уровне.

Гремели и ошибки. Но они неизбежны, когда оппонент катает мяч 69% времени. Не потерять фокус на пару секунд в таких условиях невозможно.

В остальном «Зенит» сковал «Боруссию» в пределах 12 ударов, 5 из которых прилетели из-за пределов штрафной. Без учета пенальти «Дортмунд» набил лишь 0,97 xG. Да, на среднюю и петербуржскую трети поля пришлось 83% ТТД, но это не взращивало моменты. До 11-метрового «Зенит» твердо оборудовал свою половину.

Детали: «Зенит» опять был ужасен в атаке

Главная претензия к Семаку на кризисной дистанции «Зенита» относилась к игре в атаке. Петербуржцы слишком однообразны на мяче. Матч с «Боруссией» этого не исправил.

С одной стороны, уклон «Зенита» в защиту просматривался еще до игры. В таких условиях удивлять атакой трудно – не под это распределены командные ресурсы.

С другой, именно на «Сигнал Идуне Парк» и именно в защитном стиле забросы на Дзюбу должны были исчерпать смысл. «Зенит» привык использовать эту методику в болотных играх, в которых возникают преимущество по владению и простая нужда вжать соперника в ворота. Матч с «Боруссией» задал другую экспозицию, потребовал особые ходы.

Семак же решил не исправлять типичную установку. Сильнее всего это ударило по здравому смыслу с выходом Мостового. Он заступил ровно на позицию Дзюбы – и ровно так же вылавливал забросы.

Артем Дзюба и Матс Хуммельс Фото: Getty Images

Казалось, что с Мостовым на поле Семак предложит легкий и парящий вариант атаки. Вместо этого он не сменил даже базовые установки. Итог – 4 удара за всю игру и стыдные 0,18 xG.

Эффект от застоя усилил контрпрессинг «Боруссии». Он не позволял игрокам «Зенита» лично протаскивать мяч вперед. Без этой опции и без забросов атака петербуржцев выглядела более стыдной, чем даже транжира-Холанн.

Он забил хотя бы в одном моменте из трех. «Зенит» и одного не создал. А еще не выловил ни единого очка в группе, где вроде как можно было бодаться.

Чемпионат России «Зенит» ведет переговоры с Почеттино и готов платить ему 6,5 млн евро в год («Чемпионат») 26/10/2020 В 16:23