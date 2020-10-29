В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» на выезде уступил «Боруссии» (0:2). Клуб из Санкт-Петербурга плохо сыграл в атаке и ни разу не пробил в створ. В плохой форме находился Артем Дзюба, которого Сергей Семак заменил в перерыве.

Главный тренер «Зенита» и его футболисты объяснили, почему матч в Дортмунде получился для них таким печальным.

Лига чемпионов УЕФА Семак сковал атаку «Боруссии». Но выход Мостового – провал ЧЕРЕЗ ЧАС

Сергей Семак

– К сожалению, проиграли. «Боруссия» играла хорошо, интенсивно, много прессинговала, поэтому у нас не получались атакующие действия. Что касается обороны, то было несколько ошибок в первом тайме. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, в простой ситуации ошиблись, что привело к пенальти. После этого пытались чуть-чуть обострить игру, использовать наши ресурсы, но не получилось сравнять счет. А в добавленное время пропустили еще и второй мяч.

– Три поражения подряд – стечение обстоятельств или закономерность?

– И победы, и поражения – часть работы. Что касается сегодняшнего матча – можно было выиграть, но сложно. Поражения от «Брюгге» и «Рубина»? Ну, бывает такое. Мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда их ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.

– Понятно, что вы собирались играть с низкой линией обороны. Но как вы собирались забивать? Как показалось, у «Зенита» не было ни контратак, ни стандартов, ни прессинга.

– Он был, прессинг был, где мы отбирали мячи, но его было недостаточно абсолютно. И атаки были, но их тоже было недостаточно. Конечно, нужно было смелее и больше атаковать. Ситуаций, которые мы создали, было недостаточно, чтобы забить.

– Почему заменили Дзюбу?

– Травмы никакой не было. На плечи Артема легла очень большая нагрузка. Сейчас такой период, когда ему тяжело дается выход из обороны – не получается так, как нам этого хотелось бы. Сегодня ему было сложно цепляться за мячи, поэтому выпустили немного другого нападающего. Мостовой быстрый, хотели использовать пространство. Но Андрею еще нужно много работать. Желания много, но он не всегда находился там, где должен был находиться для правильного выхода из обороны. Не получилось использовать свои сильные качества, – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Артем Дзюба и Манэль Аканджи, «Боруссия» (Дортмунд) – «Зенит» Фото: Getty Images

Далер Кузяев

– «Зенит» с первых минут отдал «Боруссии» мяч и инициативу. Таков был план или это стечение обстоятельств?

– Конечно, мы были готовы к этому, так как тяжело играть против «Боруссии» здесь первым номером. Но мне кажется, мы слишком отдали им инициативу, слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Этого, к сожалению, нам не хватило.

– Что бы вы поменяли в этом матче?

– Это не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу. Они должны разобрать игру, понять, в чем были ошибки. Надеюсь, в следующих играх мы их не повторим.

– Был шанс на ничью?

– Да, шанс был, потому что пропустили на 78-й минуте. Чуть не дотерпели. Будем исправляться.

Александр Ерохин

– Если бы «Зенит» выстоял и итоговый счет был бы 0:0, можно ли считать это положительным результатом?

– Скорее – да, потому что очко с «Боруссией» на выезде позволяло бы от чего-то отталкиваться в следующих играх, но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Не дотерпели немножко. Приходилось много обороняться и перестраиваться. В таких матчах одна ошибка многое решает, к сожалению, мы ее допустили и пропустили.

– Для «Зенита» это уже третье поражение подряд. Насколько психологически этот момент тяжелый для команды?

– Неприятная серия, но, я думаю, что хорошие команды должны уметь держать удар, перестраиваться. Нам нужно выходить из этой ситуации, из этой серии, и в следующих матчах реабилитироваться.

– Ливень, который начался во втором тайме, повлиял на игру?

– Нет. Поле для всех одинаковое, погодные условия – тоже. И мы, и соперник были в одинаковых условиях. Никакого влияния дождь не оказывал.

Матс Хуммельс и Александр Ерохин, «Боруссия» (Дортмунд) – «Зенит» Фото: Getty Images

Дуглас Сантос

– План, с которым мы вышли, в принципе, 70-75 минут работал. К сожалению, на последнем отрезке потеряли концентрацию. Но думаю, что мы правильно использовали наш план, но не все отработали до конца. Конечно, можно было лучше отыграть в атаке. Но тот результат, что есть, нам все равно, конечно, не нравится. Тяжело, когда ты хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь такой обидный гол. Потом, конечно, досадуешь на себя. Потому что в целом считаю, что провели хорошую игру.

Нам не хватило контроля мяча, надо было делать это лучше. В игре бывают моменты, когда немного теряешь концентрацию. Или когда надо быстро принимать решение. Не знаю, был фол или нет, но в нем точно не один человек виноват. Проиграли мы всей командой. Сейчас надо хорошо все проанализировать и продолжать работать, – приводит слова Дугласа «Чемпионат».

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