«Барселона» обыграла «Ювентус» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:0. В отличном настроении после увольнения Жозепа Бартомеу оказался Лионель Месси – аргентинец оформил ассист на Усмана Дембеле, а сам забил с пенальти.

После игры каталонцы в твиттере пошутили над Криштиану Роналду и «Ювентусом»: «Мы рады, что вы смогли увидеть *эмодзи козла* на вашем поле».

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Смысл шутки в том, что на английском языке слово козел пишется как Goat. А еще это сокращение из слов The Greatest of All Times (величайший всех времен). Отсылка, как вы понимаете, вела к Кришу – главному сопернику в карьере Месси. Португалец пропускал матч из-за коронавирусной инфекции.

Конечно же, «Ювентус» заступился за Роналду и ответил на панч: «Вы, вероятно, искали это не в том словаре. Мы привезем настоящего на «Камп Ноу».

Вот так круто шутят SMM лучших клубов мира. Один из отписавшихся в комментариях застебал обоих:

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Новая попытка противопоставить Роналду и Месси появится 8 декабря, когда «Барселона» и «Ювентус» сыграют на «Камп Ноу».

После ухода из «Реала» Криштиану взял с «Ювентусом» три трофея, Месси за этот же срок – один.

Туринцы, несмотря на поражение, остались на втором месте: «Ференцварош» и киевское «Динамо» набрали по одному очку.

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