Смысл шутки в том, что на английском языке слово козел пишется как Goat. А еще это сокращение из слов The Greatest of All Times (величайший всех времен). Отсылка, как вы понимаете, вела к Кришу – главному сопернику в карьере Месси. Португалец пропускал матч из-за коронавирусной инфекции.