«Зенит» безальтернативно проиграл в Дортмунде с нулем ударов в створ ворот. Но Сергею Семаку удалось сделать так, чтобы после матча больше внимания уделялось не плохой игре сине-бело-голубых, а замене Артема Дзюбы.

Во-первых, замена в перерыве всегда показательна, если речь не о травме. Ее у Артема не было.

Во-вторых, в «Зените» Дзюбу никогда не меняли перед вторым таймом – только в товарищеских матчах.

В-третьих, последним, кто убрал Дзюбу в перерыве официальной игры, был Унаи Эмери. Отношение Артема к испанцу мы прекрасно помним.

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Замена Дзюбы казалась абсолютно логичной: Артем провалил первый тайм, еле двигался и не цеплялся за мячи. В Дортмунде он служил единственным оружием «Зенита» – Семак не нашел другого плана, как доставлять мяч из глубокой обороны лонгболами на Артема. Получилось так плохо, что коуч сменил план еще при счете 0:0 и отказался от капитана.

Сергей Семак, «Зенит» Фото: Getty Images

«На плечи Артема легла очень большая нагрузка. Сейчас такой период, когда ему тяжело дается выход из обороны – не получается так, как нам этого хотелось бы. Сегодня ему было сложно цепляться за мячи, поэтому выпустили немного другого нападающего. Мостовой быстрый, хотели использовать пространство. Но Андрею еще нужно много работать. Желания много, но он не всегда находился там, где должен был находиться для правильного выхода из обороны. Не получилось использовать свои сильные качества», – объяснился Богданыч.

Объясняться, похоже, пришлось не только перед журналистами и фанатами. Учитывая галактическое эго капитана, носящего футболку со своим же изображением, вряд ли решение о замене в перерыве воспринялось им так легко.

Это логично предположить, учитывая отношение Артема к заменам. В нынешнем сезоне это проявилось уже дважды: в играх с «Уралом» и «Спартаком». В Екатеринбурге Дзюбу к его возмущению убрали с поля на 80-й минуте, и Семак попытался погасить напряжение: «Артем недоволен заменой? Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции и хорошо, что они есть».

Позже подобный трюк чуть не повторился в Москве: казалось, «Спартак» нейтрализовал форварда, и травма после единоборства была лучшим поводом отправить игрока на лавку. Но Дзюба что-то рыкнул Семаку – тот ответил, но очень робко, а потом переиграл замену.

Артем Дзюба, Сергей Семак, «Зенит» Фото: Getty Images

Капитан «Зенита» может как угодно относиться к заменам, но факт бьет сильнее: безголевая серия нападающего длится уже восемь матчей или 567 минут. Последней жертвой Артема 26 сентября была «Уфа», которая развалилась в Санкт-Петербурге и пропустила в себя шесть пуль. Если со «Спартаком» Дзюба хотя бы выстрелил ассистом, то в семи следующих встречах вообще никак не помог «Зениту».

Конечно, оценивать нападающего только по результативным действиям неразумно, но ранняя замена в Германии демонстрирует, что даже в других показателях Артем серьезно просел.

В чем причина?

Возможно, в возрасте. Артему уже 32, и тянуть топ-клуб в одиночку уже тяжеловато.

Возможно, все из-за супернасыщенного сезона. В связи с пандемией отпуска у игроков РПЛ практически не было, и после утомительного сезона Дзюба сразу переключился на новый. Он востребован как в клубе, так и в сборной, где его нагружают даже в товарищеских матчах.

Возможно, в эмоциональной усталости. Почти все в «Зените» заточено на Артеме: пиар, внимание фанатов и, конечно, тактика Семака. Артем кайфует от такой роли, но тянуть ее непрерывно – сверхутомительно.

Возможно, ушла мотивация. В 32 Дзюба уже вряд ли уедет в Европу, о которой, с его слов, так мечтал. В «Зените» он взял долгожданный титул, в сборной России стал символом и кумиром. А еще выбил жирный контракт по схеме 2+1 и с сохранением зарплаты. 3,7 млн евро в год + бонусы – золотые условия для стареющего нападающего локального масштаба (уровень в ЛЧ мы уже заценили).

Пока все выглядит так, что в случае неудачи в Химках Семак может потерять работу (или простят после трех поражений подряд?). А новый коуч (видимо, из Европы), вероятно, откажется от постоянных навесов, и тогда 32-летний великан в плохой форме рискует оказаться лишним в его тактике.

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