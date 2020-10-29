За день до окончания еврокубковой недели Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Во втором туре Лиги чемпионов все три русских клуба потерпели поражения: «Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2), «Краснодар» – «Челси» (0:4), «Зенит» – дортмундской «Боруссии» (0:2). Единственный представитель Бельгии «Брюгге» вырвал ничью дома у «Лацио» (1:1) и принес своей лиге 0,2 балла.

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В четверг пройдут матчи Лиги Европы. РПЛ в этом турнире представлена одним ЦСКА, который примет «Динамо» из Загреба. От Бельгии выступят три команды: «Антверпен» примет «Тоттенхэм», «Гент» – «Хоффенхайм», «Стандард» на выезде встретится с «Бенфикой».

  • Россия по-прежнему занимает седьмое место (37,049).
  • У Бельгии 33,900 балла, идущая шестой Португалии имеет 42,149 балла.

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