Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит ближайшие игры парижан в результате полученной в матче Лиги чемпионов против «Истанбула» травмы.
«Информация от RMC Sport: согласно источнику, близкому к футболисту, Неймар будет вне игры вплоть до перерыва на матчи сборных. Игроку сделали МРТ, выявившее травму приводящей мышцы. Поэтому Неймар пропустит матчи против «Нанта», «Лейпцига» и «Ренна», – написал редактор футбольного отдела RMC Sport Мохамед Бухафси.
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Пока неизвестно, сможет ли Ней помочь сборной Бразилии в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (18 ноября).
- В сезоне-2020/21 Неймар провел 6 официальных матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
- Еще у бразильца две желтые и одна красная карточки.
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