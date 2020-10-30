«Боруссия» подала в УЕФА жалобу на «Зенит» по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб считает, что на матче, который проходил без зрителей, присутствовали фанаты «Зенита». На одном из фото, появившихся в интернете, запечатлен мужчина в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Этот человек стоял в месте, отведенном для прессы.

Чемпионат России «Зенит» пытался купить Крыховяка в последний день трансферного окна 10 ЧАСОВ НАЗАД

В «Боруссии» утверждают, что петербургский клуб сделал аккредитации на матч для нескольких болельщиков. Дортмундцы направили соответствующий запрос в УЕФА, который утверждает аккредитации на встречи Лиги чемпионов, сообщает NRZ со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

УЕФА уже перенаправил вопрос «Зениту», но петербургский клуб пока еще не дал ответ. Подозреваемые лица на настоящий момент не идентифицированы.

Music Hall – известная группировка фанатов «Зенита».

Матч «Боруссия» – «Зенит» завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

Лига чемпионов УЕФА Семак показательно заменил Дзюбу. Капитан уже не тянет? 12 ЧАСОВ НАЗАД