Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал, почему не играет российский футболист Алексей Миранчук.
«Алексей Миранчук только что приехал из совершенно другой лиги, ему нужно время, чтобы адаптироваться, так что на данный момент это скорее вариант для скамейки запасных», – цитирует коуча Sky Sport Italia.
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- Алексей дебютировал за итальянский клуб в Лиге чемпионов – вышел на 10 минут в матче с «Мидтьюлланном» и даже забил.
- После этого футболист лишь попадал в заявку, но не играл.
Лига чемпионов УЕФА
🇷🇺 Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту»
Лига чемпионов УЕФА
«Ловкий и кудрявый». Реакция иностранцев на первый гол Миранчука за «Аталанту»