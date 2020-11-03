В гости к «Локомотиву» в ЛЧ вторую неделю подряд приезжает гранд. Конечно, «Атлетико» не такой монструозный соперник, как «Бавария», но все-таки клуб с именем и Луисом Суаресом в составе.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Диего Симеоне не взял с собой в Москву троих футболистов, по одному представителю из каждой линии. От различных травм лечатся защитник Шиме Врсалько, полузащитник Янник Карраско и нападающий Диего Коста. Под вопросом участие в игре Сауля Ньигеса – испанец пропустил пять матчей из-за мышечного повреждения, но его фамилия есть в заявке мадридцев.

У «Локо» новичков в лазарете нет. Против «Атлетико» не сыграют Дмитрий Баринов и Михаил Лысов. Есть вопросы по Ведрану Чорлуке – Марко Николич заменил хорвата в перерыве матча с «Баварией», а в субботу оставил вне состава на игру с «Сочи».

Форма

В прошедший уикенд «Атлетико» в гостях расправился с «Осасуной» и до 22 матчей продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании (четвертая по продолжительности в истории Ла Лиги). Мадридцы идут четвертыми в таблице и чувствуют себя очень комфортно – два матча в запасе позволяют им рассчитывать на скорое лидерство в Примере.

В последних играх абсолютным лидером атак «Атлетико» стал Жоау Феликс. Молодой португалец положил два мяча в ворота «Зальцбурга», к ним добавил дубль в игре с «Осасуной». Кстати, на его счету по голу в каждом из двух матчей против «Локо» в прошлом розыгрыше ЛЧ.

Федор Смолов («Локомотив»), Коке («Атлетико») Фото: Getty Images

«Локомотив» с бешеной скоростью прет под откос. Москвичи не побеждают четыре встречи подряд, но если поражению от «Баварии» и ничьей с «Зальцбургом» легко находятся оправдания, то проигрыши «Ротору» и «Сочи» с одинаковым счетом 1:2 – события явно из ряда вон. Возможно, сказывается игра на два турнира – эмоциональная и физическая выхолощенность губят красно-зеленых.

Лицом к лицу

Соперники встречались 5 раз: 4 победы ушли к «Атлетико», один раз команды сыграли вничью.

В этих матчах «Мадрид» забил 15 мячей и пропустил лишь 4.

Единственная ничья состоялась 13 лет назад в Кубке УЕФА – тогда дома «Локо» упустил победу 3:2 на 85-й минуте (дубль Одемвингие против дубля Агуэро).

Команды играют в еврокубках третий год подряд – в сезоне-2018/19 «Атлетико» выиграл 3:0 и 5:1 в 1/8 Лиги Европы, в сезоне-2018/19 – оба раза по 2:0 в группе ЛЧ.

Помимо «Локомотива», «Атлетико» 8 раз встречался с клубами из России и победил только трижды – дважды «Ростов» в ЛЧ-2016/17 и один раз «Зенит» в розыгрыше-2013/14.

«Локо», кроме «Атлетико», 13 раз играл с командами из Испании и добился двух побед (над «Реалом» и «Атлетиком») при 9 поражениях.

Ориентировочные составы

«Локомотив»

«Атлетико»

Котировки букмекеров

Победа «Локомотива»: 8,52

Ничья: 4,63

Победа «Атлетико»: 1,43

Для москвичей предматчевые расклады чуть приятнее, чем перед игрой с «Баварией». Тогда на победу гостей давали 1,12, здесь же весомые 1,43. И все же, пусть «Локомотив» показал сочный футбол против лучшей команды Европы, «Атлетико» сейчас в той форме, когда должен без проблем обыгрывать команду Николича.

Где смотреть

Встречу покажет федеральный «Матч ТВ», а также его платный аналог «Матч Футбол», начало в 20:55 (мск). Также читайте текстовую трансляцию Eurosport.ru – она находится по ссылке.

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