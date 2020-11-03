После жеребьевки было очевидно, «Реал» и «Интер» – абсолютные фавориты группы. Но по итогам двух туров лидеры занимают последние строчки, а два очных матча вовсе могут отцепить одного из грандов от плей-офф турнира.

Кто посмотрит матч по ТВ

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У «Реала» катастрофические проблемы на позиции левого защитника – из-за травм друг за другом вылетели Дани Карвахаль, Начо, Альваро Одриосола и даже непрофильный Лукас Васкес, которым Зидан заткнул образовавшуюся дыру. Помимо них, игру с «Интером» пропустят Эдер Милитао и Мартин Эдегор – у бразильца коронавирус, у норвежца – мышечное повреждение.

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

У «Интера» тоже сложности, причем какие! В Мадрид не прилетел Ромелу Лукаку, который уже пропустил игру последнего тура с «Пармой»; лечится Матиас Весино – полузащитник травмирован большую половину 2020 года. Небольшое повреждение получил Алексис Санчес, но он должен быть готов выйти на поле стадиона «Альфредо ди Стефано».

Форма

«Мадрид» в последнем туре разгромил скромнейшую «Уэску» (4:1), но это не отменяет того факта, что команда была ужасна в последние недели. Особенно в Лиге чемпионов: в первом туре «Реал» сгорел дома «Шахтеру» (2:3), уступая 0:3 после первого тайма, во втором сыграл вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:2) – мадридцы забили только на 87-й и 93-й минутах. К тому же в команде сейчас не лучший микроклимат. Неизвестно, к чему это приведет во встрече против «Интера».

«Нерадзурри» в последних матчах также не блещут: только одна победа на шесть игр, поражение в миланском дерби, ничья с «Пармой» в последнем туре Серии А, всего два очка к третьему туру ЛЧ.

Лицом к лицу

Команды 15 раз играли друг с другом: у «Интера» 7 побед, у «Реала» – 6.

По разнице мячей соперники тоже близко – 20:19 в пользу итальянцев.

В последний раз в официальных матчах «Интер» и «Реал» встречались 22 года назад. В розыгрыше-1998/99 команды по разу победили на групповой стадии.

«Реал» очень успешно играет дома с командами из Италии: 34 матча, 24 победы и 7 поражений.

А вот «Интер» в Испанию приезжает крайне неудачно: на 20 выездов 3 победы, 2 ничьи и 15 поражений.

Ориентировочные составы

«Реал»

«Интер»

Котировки букмекеров

Победа «Реала»: 1,85

Ничья: 4,11

Победа «Интера»: 3,99

Оптимальная ставка в этом матче – на тотал забитых мячей. Обе команды нестабильны, поэтому назвать победителя тяжело, а вот дырявые обороны с обоих сторон должны поспособствовать результативности. На то, что в матче будет забито больше трех мячей, букмекеры дают коэффициент 1,8.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет «Матч Футбол», начало в 22:55 (мск). Также читайте текстовую трансляцию игры на Eurosport.ru.

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