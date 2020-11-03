Московский «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.
«Локомотив»
Лига чемпионов УЕФА
«Локо» забил 1 и пропустил 12 от «Атлетико» за 2 последних года. Как быть в этот раз?
«Атлетико»
Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.
- Соперники «Локомотива» и «Атлетико» в группе A – «Бавария» и «РБ Зальцбург». Скорее всего, российский и австрийский клубы будут бороться за выход в Лигу Европы с третьего места.
- Следующий матч в турнире железнодорожники проведут в гостях против «индейцев» 25 ноября.
Чемпионат России
«Зенит», «Локо» и «Краснодар» проиграли по 3 матча подряд. ЛЧ убивает русские клубы
Чемпионат России
Крыховяк конфликтовал с Николичем летом. И даже мог уйти в «Зенит»