Московский «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.

«Локомотив»

Лига чемпионов УЕФА
«Локо» забил 1 и пропустил 12 от «Атлетико» за 2 последних года. Как быть в этот раз?
9 ЧАСОВ НАЗАД

«Атлетико»

Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.

  • Соперники «Локомотива» и «Атлетико» в группе A – «Бавария» и «РБ Зальцбург». Скорее всего, российский и австрийский клубы будут бороться за выход в Лигу Европы с третьего места.
  • Следующий матч в турнире железнодорожники проведут в гостях против «индейцев» 25 ноября.

«Локо» забил 1 и пропустил 12 от «Атлетико» за 2 последних года. Как быть в этот раз?

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