Группа A

Лига чемпионов УЕФА Миранчуки тащат Россию, уникальный штраф Суареса. Круть ничьей «Локомотива» с «Атлетико» 38 МИНУТ НАЗАД

Голы: Миранчук 25' – Хименес 18'

Что нужно знать: «Локо» снова провел мегадостойный матч в ЛЧ на своем поле – если против «Баварии» железнодорожники все же не устояли, то «Атлетико» увез из Москвы лишь ничью. Гости быстро открыли счет усилиями Хосе Хименеса, но команда Марко Николича дала мгновенный ответ – Антон Миранчук реализовал пенальти. Далее «Локо» героически оборонялся и абсолютно заслуженно не проиграл одному из лучших клубов Испании.

Что нужно увидеть: Луис Суарес пошел смотреть эпизод, за который «Атлетико» получил пенальти, вместе с главным арбитром Бенуа Бастьеном. За это уругваец получил желтую карточку.

Цифра матча: 3 – столько голов в Лиге чемпионов-2020/21 забили футболисты с российским паспортом. Все они на счету братьев Миранчуков: Антон забил два за «Локомотив», Алексей – один за «Аталанту».

Цифра матча: Йозуа Киммих, который начинал карьеру защитником, оформил 8 результативных действий (6 ассистов и 2 гола) в шести последних встречах Лиги чемпионов. Сегодня Йозуа отдал голевую передачу на Лероя Сане.

Группа B

Голы: Плеа 8', 26', 78', Бондарь 17' (авт.), Бенсебайни 44', Штиндль 65'

Что нужно знать: в Лиге чемпионов снова случилось удивительное – «Шахтер», который две недели назад обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», пропустил шесть безответных мячей от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Согласно картам xG преимущество гостей не было столь подавляющим: «Шахтер» наиграл на 0.50 гола, «Боруссия» – на 2.41. Французский нападающий немецкой команды Алассан Плеа оформил хет-трик, а герой прошлого тура ЛЧ – голкипер горняков Анатолий Трубин – на этот раз провел неудачный матч, ошибившись в случае с пятым голом.

Что нужно увидеть: второй гол Плеа (тайм-код – 2:13).

Цифра матча: «Шахтер» потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках, обновив собственный антирекорд из прошлого сезона – тогда «горняки» уступили «Аталанте» со счетом 0:3. Более крупно «Шахтер» проигрывал лишь в гостях – «Баварии» (0:7) в 1/8 финала ЛЧ-2014/15.

Что нужно увидеть: невероятный ассист Николо Бареллы на Лаутаро Мартинеса.

Цифра матча: Серхио Рамос забил 100-й мяч за «Реал» во всех соревнованиях. Среди защитников больше в истории «галактикос» забивал только Фернандо Йерро (127 голов).

Группа C

Цифра матча: 4 – 22-летний Ферран Торрес забил в четвертой игре Лиги чемпионов подряд с учетом периода в «Валенсии».

Что нужно знать: Пайет слил пенальти на старте матча. В итоге «Марсель» стал третьим французским клубом, который не забившил ни одного мяча за три стартовых тура ЛЧ. И «Лилль» в 2005-м и «Бордо» в 2006-м в итоге пробились в Кубок УЕФА.

Что нужно увидеть: урок исполнения 11-метровых от Пайета

Группа D

Цифра матча: 47 секунд потребовалось бразильцу Антони, чтобы открыть счет. Это второй быстрейший гол в истории ЛЧ – первый также на счету игрока «Аякса»: в 2003 году Энди ван дер Мейде забил «Роме» на 37-й секунде.

Цифра матча: в 2020 году Диогу Жота забил за «Ливерпуль» больше голов, чем Роберто Фирмино (7 против 5). Напомним, португалец присоединился к чемпионам Англии 19 сентября.

Лига чемпионов УЕФА Суарес и «Атлетико» приехали кусать «Локомотив». Составы и лайв 4 ЧАСА НАЗАД