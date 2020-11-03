«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:1. Главные цифры и факты противостояния.
- «Локомотив» сумел взять очко у «индейцев» с пятой попытки – четыре прошлых матча закончились в пользу испанцев.
- Все русские голы в Лиге чемпионов-2020/21 забивают братья Миранчуки: Алексей – «Мидтьюлланду», Антон – «Баварии» и «Атлетико».
- Луис Суарес получил желтую карточку за то, что подошел слишком близко к монитору ВАР и стал спорить с решением арбитра.
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- С прямыми обязанностями у уругвайца хуже – он не может забить уже 23 выездных матча Лиги чемпионов подряд.
- Ян Облак не может спасти команду 17 пенальти подряд – 15 раз ему забили и дважды смазали.
- Эктор Эррера провел 46-й матч в ЛЧ – он сравнялся с Чичарито Эрнандесом по играм в турнире среди мексиканцев.
- «Атлетико» пропустил в пятом матче Лиги чемпионов подряд – самая длинная серия после семи таких встреч с сентября 2009-го по октябрь 2013 года.
- Жоау Феликс нанес пять ударов – на один больше, чем все игроки «Локомотива» вместе взятые.
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