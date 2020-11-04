Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на поражение от «Порту» (0:3) в третьем туре группового турнира ЛЧ. После трех матчей у команды из Франции 0 очков и ни одного забитого мяча.
«Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно сначала квалифицироваться сюда. Мы сделали это – и мы дерьмо», – заявил Виллаш-Боаш после матча.
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- «Марсель» проиграл в Лиге чемпионов 12-й матч подряд.
- Последнюю победу провансальцы добыли в сезоне-2011/12. Тогда клуб дошел до 1/4, в 1/8 в домашней встрече был переигран «Интер».
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