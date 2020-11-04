«Зенит» проиграл два первых матча в группе и поставил себя в безвыходное положение – либо чемпионы России побеждают дома «Лацио» и сохраняют шансы на плей-офф, либо ставят под сомнение даже участие в Лиге Европы.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Из-за эпидемии ковида в команде «Лацио» не привез в Санкт-Петербург сразу 8 игроков, в числе которых лучший бомбардир прошлого сезона и обладатель «Золотой бутсы» Чиро Иммобиле и вратарь Томас Стракоша (болеет и Сильвио Прото, в раму встанет третий голкипер лациале). Также не сыграют защитники Джаван Андерсон и Стефан Раду, полузащитники Луис Альберто, Мануэль Ладзари и Консало Эскаланте.

Чиро Иммобиле, «Лацио» Фото: Getty Images

У «Зенита» огромные проблемы в атаке. Сергей Семак рассказал, что к игре восстановился Артем Дзюба, но не будет Малкома, Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна – троих из четырех ключевых игроков нападения. Также на матч не заявлен полузащитник Леон Мусаев.

Форма

На выходных «Зенит» прервал серию из трех поражений, одолев в усеченном составе аутсайдера «Химки» (2:0). Но в Лиге чемпионов пока все безнадежно: после необязательного поражения от «Брюгге» сине-бело-голубые не додержали в Дортмунде ничью и с нулем очков плетутся последними в группе F.

«Лацио» в последнем туре Серии А в нереальном триллере дожал «Торино». К 95-й минуте счет был 3:2 в пользу «быков», но гол Иммобиле с пенальти и точный удар Кайседо на 98-й приговорили хозяев. В ЛЧ у лациале также все складывается более-менее удачно – конечно, после победы над «Боруссией» в первом туре можно было рассчитывать на большее, но и 4 очка кажутся для итальянцев приличным результатом.

Лицом к лицу

«Зенит» и «Лацио» ни разу не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

У сине-бело-голубых худшая разница мячей в группе (1-4), у лазурных – лучшая (4-2).

«Лацио» никогда не играл с клубами из России в ЛЧ, но однажды пересекся с «Ротором» в Кубке УЕФА – римляне победили по итогам двух матчей в сезоне-1997/98 (3:0, 0:0).

«Зенит» 10 раз пересекался с клубами из Италии: 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений.

За «Лацио» выступает Филипе Кайседо – экс-нападающий московского «Локомотива».

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Лацио»

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 2,58

Ничья: 3,44

Победа «Лацио»: 2,81

Удивительно, но домашнее поле и отсутствие у «Лацио» большинства лидеров не сделали «Зенит» очевидным фаворитом. Букмекеры дают примерно равные шансы на победу команд, но стоит рискнуть и поверить в хозяев – когда побеждать, если не сейчас?

Где смотреть

Встречу покажет федеральный «Матч ТВ», а также его платный аналог «Матч Футбол», начало в 20:55 (мск). Также читайте текстовую трансляцию Eurosport.ru – она находится по ссылке.

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