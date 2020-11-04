«Краснодар» после ничьей с «Ренном» выполнил задачу минимум и при ограниченных возможностях вынужден рассчитывать лишь на борьбу за Лигу Европы. Хотя и на плей-офф ЛЧ шансы еще не потеряны – потенциальная победа над «Севильей» вознесет команду на второе место в таблице.

Кто посмотрит матч по ТВ

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«Краснодару» снова придется обойтись без группы лидеров. По-прежнему не готов Виктор Классон, хотя его ждали уже к игре с «Челси». Не будет Реми Кабелла (COVID-19), долечиваются после повреждений Сергей Петров, Ари, Дмитрий Стоцкий и Вандерсон, хотя появление на поле бразильца окончательно не исключено.

Виктор Классон и Сергей Петров, «Краснодар» Фото: Getty Images

У «Севильи» в лазарете три человека: защитник Серхио Гомес и полузащитник Сусо травмировались в игре 7-го тура Примеры с «Эйбаром», поэтому пропустят третий матч подряд, до сих пор не восстановился от повреждения нападающий Уссама Идрисси. Марокканец переехал в Испанию из АЗ в сентябре, но до сих пор не дебютировал за клуб.

Форма

Обе команды переживают не лучший период. «Севилья» после двух побед на старте сезона выиграла только один матч из последних шести: 1:0 в гостях у «Ренна». В прошедший уикенд действующие победители Лиги Европы неожиданно уступили в Бильбао «Атлетику», ведя до 76-й минуты.

Больше всего у команды Хулена Лопетеги в этот период хромает реализация – в матче против «Ренна» «Севилья» создала моментов на 10 игр вперед, но реализовала только один. Всего на счету клуба 4 гола в семи матчах – откровенно мало.

После вырванной ничьи во Франции «Краснодар» поймал серию из поражений – «Спартак», «Челси» и «Ахмат» в общей сложности отгрузили в ворота Сафонова 9 мячей. За тот же период «быки» забили всего раз и запороли десятки моментов, но никто и не думает ругать Мурада Мусаева – тренер в этот тяжелый период играет в двух турнирах полуторным составом.

Лицом к лицу

Несмотря на короткую еврокубковую историю, «Севилья» и «Краснодар» уже встречались – на групповом этапе ЛЕ-2018/19 соперники по разу победили дома (3:0 в Испании и 2:1 в России).

«Севилья» провела 16 матчей против клубов из России: 7 побед, 4 ничьи, 5 поражений.

Дома испанцы 7 раз принимали клубы РПЛ и выиграли 6 встреч.

«Краснодар» уже 10 раз попадал на испанские команды и выиграл только две встречи при семи поражениях.

Всего 9 мячей забили «быки» в ворота клубов Примеры, а пропустили 17.

Ориентировочные составы

«Севилья»

«Краснодар»

Котировки букмекеров

Победа «Севильи»: 1,23

Ничья: 6,71

Победа «Краснодара»: 13,0

Нисколько не стоит удивляться таким цифрам: если на российские клубы давали похожие коэффициенты дома против грандов, то на выезде в играх с крепкими европейскими командами стоит ждать чего-то похожего. Слабые стороны «Краснодара» обнажены из-за многочисленных потерь, и это главная проблема – даже если удастся что-то забить, то «Севилья» с ее атакой всегда отправит в ворота соперника на один или два мяча больше.

Где смотреть

Игру можно посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также на его платном аналоге «Матч Футбол», начало в 23:00 (мск). Также на Eurosport.ru состоится текстовая трансляция.

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