Петербургский «Зенит» сыграет с итальянским «Лацио» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.
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Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.
- Соперники «Зенита» и «Лацио» по группе – «Боруссия Дортмунд» и «Брюгге».
- У чемпионов России ноль очков после двух стартовых туров.
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