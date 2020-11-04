Российский «Краснодар» сыграет с «Севильей» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Команды уже огласили составы на игру.
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Следить за встречей можно в текстовом лайве по ссылке.
- Соперники «Краснодара» и «Севилье» в группе – «Ренн» и «Челси».
- Для «быков» предстоящий матч – всего третий матч в истории Лиги чемпионов.
- Ранее они сыграли вничью с «Ренном» и проиграли «Челси».
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